F1 | Alpine: completato lo shakedown della A523 a Silverstone

Nella giornata di lunedì, la Williams non è stata l'unica squadra a rompere il silenzio invernale e far debuttare la propria vettura per la stagione 2023. Accanto al team inglese, infatti, a sorpresa anche l'Alpine ha completato a Silverstone lo shakedown della A523, la monoposto che verrà presentata ufficialmente il prossimo 16 febbraio a Londra.

Il team ha scelto di sfruttare il classico filming day da 100km concesso dal regolamento per dare il via alla propria stagione, con Esteban Ocon e il neo-arrivato Pierre Gasly in pista a partire dalle ore 9:00 del mattino. Il francese ha completato nove giri prima di lasciare il testimone al connazionale, che ha a sua volta completato altre otto volte i 5,891 km del tracciato.

Secondo quanto riferito dal team, la A523 ha girato senza problemi, un elemento positivo prima di recarsi in Bahrain per i test previsti a fine febbraio. Ad avere l'onore di poggiare per primo le proprie mani sul volante della nuova vettura è stato Esteban Ocon, che ha così commentato la giornata: "Solo quando torni in pista con un'auto di Formula 1 ti rendi conto di quanto ti manchi! È stato un onore guidare la A523 oggi e sperimentare in prima persona tutto il duro lavoro e i miglioramenti apportati a questa vettura".

"Un grande ringraziamento a tutte le donne e gli uomini di Viry e di Enstone per aver raggiunto questo traguardo e per aver visto la macchina in pista per la prima volta. Il primo giro è sempre memorabile e sono contento che oggi sia andato tutto liscio. Mostreremo la A523 al mondo questo giovedì al lancio e anche in pista in Bahrain la prossima settimana", ha aggiunto il transalpino.

Per Gasly si è trattata della seconda uscita da pilota Alpine dopo quella completata nei test di Abu Dhabi lo scorso novembre, un'opportunità per prendere ulteriore confidenza con le procedure prima del debutto in Bahrain: "È una sensazione fantastica guidare di nuovo, soprattutto con i miei nuovi colori Alpine. Oggi era necessario prendere confidenza con la macchina e nei giri che ho fatto mi sono sentito molto bene".

"So che tutti i membri del team hanno lavorato instancabilmente per sviluppare la vettura durante l'inverno ed è un momento di orgoglio guidarla oggi e vedere le facce di tutti nel garage. Non vedo l'ora che arrivi il giovedì del lancio e poi di imparare ancora di più sulla vettura durante i test".

Soddisfatto anche il direttore tecnico Matt Harman, che ha sottolineato come durante la giornata, in cui si è alternata con la Williams sul tracciato di Silverstone, la macchina non abbia riportato particolari problemi: "Oggi è stata raggiunta un'altra pietra miliare per la A523 con il nostro shakedown a Silverstone e sono contento che la giornata si sia svolta senza problemi. Esteban ha guidato per primo al mattino per verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi e per completare il consueto programma di installazione della vettura".

"Pierre è salito in macchina nel pomeriggio per la prima volta sulla A523 e ha completato otto giri di prova per acquisire un primo feeling con il nuovo ambiente. Naturalmente queste giornate sono limitate e non sono rappresentative, ma abbiamo sicuramente trascorso una bella giornata e ora attendiamo con ansia i test in Bahrain, dove contiamo di continuare a imparare a conoscere la vettura 2023", ha poi aggiunto Harman.