F1 | Aston Martin: aumenta la pressione, ma per ora Stroll è paziente

Il team principal dell'Aston Martin, Mike Krack, ha dichiarato che c'è "un'enorme pressione" all'interno della squadra visto che i risultati finora non sono stati all'altezza delle aspettative quest'anno, ma sostiene che il proprietario Lawrence Stroll è consapevole che ci vorrà del tempo.

Quest'anno, la squadra non è riuscita a ripetere la crescita mostrata a cavallo tra il 2022 ed il 2023, quando è passata dal settimo posto nel campionato costruttori 2022 a sei podi nelle prime otto gare, sfiorando anche una vittoria vittoria a Monaco.

Sebbene lo scorso anno l'Aston Martin abbia ottenuto risultati impressionanti ed in parte inattesi, questo è stato dovuto anche al fatto che i rivali di Ferrari e Mercedes hanno perseverato su scelte aerodinamiche che si sono rivelate inadatte, prima di virare su concetti più simili a quelli delle pance della Red Bull. Inoltre, l'enorme passo avanti fatto dalla McLaren dalla seconda parte del 2023 ha finito per offuscare le prestazioni della squadra di Silverstone.

In questa stagione poi il pacchetto di aggiornamenti introdotto ad Imola (che comprendeva una nuova ala anteriore, un fondo ed alcune parti del posteriore) non ha dato i risultati sperati e, sebbene la squadra abbia apportato modifiche per cercare di rimediare, attualmente si trova al quinto posto nella classifica costruttori, con un quinto posto in gara come miglior risultato.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, Krack ha dichiarato che le performance all'inizio del 2023 "probabilmente non riflettevano fedelmente la nostra reale posizione come squadra, poiché gli altri stavano sottoperformando e noi invece stavamo sovraperformando".

Quando gli è stato chiesto come Stroll veda la situazione dell'Aston nel 2024 - con la percezione esterna che la squadra è abbia fatto un passo indietro mentre altri ne hanno fatto uno considerevole in avanti - Krack ha risposto: "Beh, credo che ci siano due aspetti".

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Uno è: quanto sei progredito rispetto ai tuoi avversari nel corso degli anni? Bisogna vedere quanto siano ambiziosi i tuoi obiettivi e cercare di gestirli. E' una cosa di cui si discute, si fa un piano e si sa che non si può passare dal settimo al primo posto in un attimo, perché non è possibile".

"Hai bisogno di questo, quest'altro e quest'altro ancora. Abbiamo visto alcune delle cose di cui abbiamo bisogno per il futuro. Per questo credo che ci voglia una certa dose di realismo ed anche di pazienza. Ma quando si va a fare un salto di qualità e si apportano dei miglioramenti, se questi non forniscono le prestazioni che dovrebbero, allora la pressione aumenta e giustamente".

"Penso che la percezione esterna non sia sbagliata. La percezione all'interno è di un'enorme pressione perché l'aggiornamento di Imola non ci sta dando ciò che ci aspettavamo di ottenere. L'obiettivo ora è cercare di risolvere la situazione il più rapidamente possibile e, a questo proposito, capisco anche che ci sia meno pazienza".

"Lawrence è in questo mondo da tanto tempo. Sa bene come funziona la Formula 1, ma sa anche che se ha qualcosa che non funziona, ci vuole del tempo per fare delle nuove parti. Quindi, credo che sia un mix tra le due cose. E' una situazione in cui non vorremmo trovarci: abbiamo iniziato la stagione in quinta posizione, avevamo un piano per avvicinarci alle vetture di punta, ma non l'abbiamo realizzato".

Oltre a cercare di recuperare il terreno perso con lo sviluppo della vettura 2024, l'Aston Martin ha recentemente effettuato un cambio ai vertici della struttura dirigenziale, con l'ex capo dei motorista della Mercedes, Andy Cowell, destinato a sostituire l'ex team principal della McLaren, Martin Whitmarsh, come CEO del gruppo in ottobre.