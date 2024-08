Sticchi Damiani: "Dopo Monza, lavoreremo per tenere Imola in F1"

Dopo la pandemia da COVID-19 la Formula 1 è tornata a svolgere due gran premi in Italia con regolarità. Solo l'alluvione del 2023 ha bloccato lo svolgimento del Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, ma l'accoppiata Monza-Imola durerà sino al termine della stagione 2025.

Con ACI coinvolta nel rinnovo del contratto per Monza, il futuro di Imola non sembra così chiaro. Anzi, l'impressione è che la Formula 1 non abbia l'intenzione di correre ancora per due volte all'anno in Italia.

Il presidente di ACI Sport, Angelo Sticchi Damiani, ha affermato che l'attuale priorità è quella di rinnovare il contratto per il Gran Premio d'Italia a Monza. Poi, una volta firmati i documenti, i vertici dell'Automobile Club dedicheranno la loro attenzione a Imola. Il sogno è mantenere le due gare in Formula 1, ma a oggi è un sogno e da tale va trattato.

"Sicuramente avremo ancora Imola e Monza assieme in calendario perché c'è ancora un anno di contratto per Imola. Poi si è parlato durante l'alluvione e un po' più tardi di recuperare l'edizione 2023 nel 2026. Questo è il primo obiettivo. Una volta che il contratto per Monza sarà definito e chiuso, ci concentreremo e ci metteremo a lavorare anima e corpo per Imola. Avere 2 Gran Premi in Italia è un sogno. Sappiamo che è un sogno e vogliamo che continui, ma rimane sempre un sogno".

Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI Foto di: Lorenzo Senna

Intanto all'Autodromo di Monza sono terminati i lavori di ammodernamento dedicati a garantire il futuro della pista brianzola ancora in Formula 1.

Tutto questo che è stato fatto in questi mesi è stato volto a convincere la Formula 1 a mantenere il Gran Premio d'Italia in calendario, magari trovando un accordo che sia quinquennale o, ancora meglio, decennale.

"I miglioramenti sono stati fatti solla pista e sotto la pista. Siamo arrivati fino alla fondazione fino allo strato superiore. Quindi abbiamo una pista perfetta dal punto di vista della superfice e soprattutto robusta, in grado di durare tanti, tanti anni e non avere alcun tipo di problema. E abbiamo allargato, sistemato e diviso completamente il flusso dei pedoni da quello dei mezzi, siano questi automobili, van ecc.... Avranno tanto spazio a disposizione, così abbiamo aumentato anche la sicurezza".

"Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, dovremo cercare di concludere velocemente. Quello che ci occorre è riportare, attualizzare quei costi a oggi. Ma noi riusciremo con le risorse che abbiamo a disposizione a fare delle opere che erano previste nel 2019 e quello di trasformare l'attuale sala stampa in un ulteriore spazio per la Formula 1, quello del Paddock Club. Questo significa arricchire molto l'offerta nei confronti della Formula 1 nella speranza, anzi, nella convinzione che tutto questo venga tenuto conto nel fissare l'accordo per i prossimi 5-10 anni".