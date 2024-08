F1 | Ferrari: Tondi si promuove capo aerodinamico, sarà Elliott il Dt?

Fred Vasseur ha detto che avrebbe annunciato il nuovo organigramma Ferrari a settembre, lasciando intendere che la Scuderia avrà presto un nuovo assetto organizzativo nel dipartimento tecnico dopo che Enrico Cardile, direttore tecnico dell’area telaio, ha deciso di lasciare il Cavallino, dove è nato e cresciuto, per accettare l’offerta di Aston Martin che diventerà operativa dall’inizio del 2025.

Diego Tondi, Capo Aerodinamico Ferrari Foto di: Ferrari

In attesa di svelare l’identità di “Mister X”, vale a dire l’ingegnere che avrà il compito di dirigere e coordinare il gruppo tecnico di Maranello, c’è chi esce allo scoperto prim’ancora che ci sia stata l’ufficializzazione aziendale sul nuovo ruolo di Diego Tondi. L’ingegnere aerospaziale che si è laureato a Pisa, 41enne di Galatina, dall’inizio del mese di agosto è stato nominato nuovo Head of Aerodynamics della Scuderia.

Dopo l’uscita di David Sanchez dal Reparto Corse all’inizio dello scorso anno, il ruolo di Diego nel reparto aerodinamico è andato crescendo: ora è a capo di tutto il dipartimento, galleria del vento compresa, ampliando le sue responsabilità in un settore che è sottoposto a molta pressione nello sviluppo della SF-24 e nella definizione della 677, la monoposto 2025 che è in avanzata fase di progettazione.

Il “gioco d’anticipo” di Tondi sulle strategie aziendali di comunicazione fa accendere i riflettori sul Reparto Corse anche se la Ferrari resterà chiusa dalla mezzanotte di sabato 3 agosto per due settimane di vacanza.

Mike Elliott, ex CTO della Mercedes: arriverà alla Ferrari? Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Mister X” sappiamo che non è un italiano, riaprendo le porte del Cavallino a un tecnico straniero. Lewis Hamilton e Loic Serra, veicolista in arrivo il 1 ottobre dalla Mercedes, avrebbero riabilitato la figura di Mike Elliott, l’inglese che ha toppato le frecce nero-argento “zero pods” che hanno fatto penare la Stella nei primi due anni delle monoposto a effetto suolo.

Mike, dopo essere stato elevato al ruolo di CTO, ha lasciato la squadra di Brackley. Elliott, va ricordato, in precedenza aver contribuito nell’era delle F1 ibride ai mondiali a ripetizione Mercedes nel ruolo di aerodinamico.

Il britannico è in gardening e potrebbe essere libero a inizio 2025. È questo l’uomo su cui punterà Vasseur, dopo che il manager transalpino aveva fatto capire che Elliott non fosse nei radar del Cavallino? Dobbiamo aspettare qualche settimana per trovare la risposta, ma non ci sono molti profili di questa caratura liberi sul mercato. Tanto più che Adrian Newey, il super consulente inseguito da tante squadre, sembra voler restare in Gran Bratagna e abbia raffreddato i rapporti con la Ferrari.

Sotto Tondi potrebbe arrivare anche Frank Sancez, aerodinamico che è stato in Sauber, AlphaTauri, Marussia, Epsilon Euskadi e Toyota.