F1 | Nei segreti del progetto motore 2026 di Red Bull e Ford

Il martedì prima del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, una manciata di media viene accolta nell'edificio Jochen Rindt. È la sede del Red Bull Campus di Milton Keynes dove Red Bull Powertrains e Ford stanno lavorando, insieme a centinaia di dipendenti, al progetto di motore della Red Bull per il 2026.

In quell'anno, i regolamenti dei motori e dei telai subiranno un'importante revisione in F1. Per quanto riguarda il motore, l'MGU-H scomparirà, ma la percentuale di energia elettrica aumenterà considerevolmente fino a raggiungere una ripartizione quasi fifty-fifty con il motore a combustione interna. Il V6 dovrà funzionare con carburanti sostenibili.

Un cambiamento altrettanto importante per la Red Bull è l'abbandono di Honda come partner per i motori. Attualmente, tutti i motori Red Bull Racing e RB sono ancora prodotti in Giappone. Ma poiché Honda unirà le forze con Aston Martin, la Red Bull ha preso in mano il proprio destino creando i propri motori, per la prima volta nei suoi 20 anni di esistenza.

Mentre il gigante delle bevande energetiche affronta la sua più grande sfida fino ad oggi, Red Bull Powertrains offre uno sguardo raro dietro le porte normalmente chiuse.

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

La giornata inizia con un ricevimento nell'MK7, l'edificio in cui sono esposte molte vetture Red Bull delle precedenti stagioni di F1. Dopodiché è il momento di recarsi alla struttura Red Bull Powertrains, dove Christian Horner e il capo di Ford Motorsports Mark Rushbrook spiegano che i lavori nell'edificio sono iniziati all'inizio del 2022.

I lavori sulla sezione ICE (motore a combustione interna) sono iniziati per primi, seguiti dal reparto ERS all'inizio di quest'anno, che si occupa dei componenti elettrici del motore che diventeranno ancora più importanti con le normative del 2026.

Dopo averci detto che è severamente vietato scattare foto - con i lavori in pieno svolgimento - ci incamminiamo verso il "Brodie's Boulevard".

Questo corridoio prende il nome da Steve Brodie, un dipendente che è stato uno dei primi ad arrivare da Mercedes HPP nell'agosto 2021 e che ha svolto un ruolo importante nella creazione della struttura Powertrains. Il suo titolo ufficiale è "Head of Power Unit Operations", il che significa che Brodie è responsabile delle officine di costruzione ICE e ERS per assicurarsi che la Red Bull-Ford costruisca le vetture secondo le specifiche, gli standard e la coerenza corretti.

Uno dei motori è visibile subito dopo l'ingresso. "Questo è stato il primo motore a combustione che abbiamo realizzato", spiega Horner. "L'accensione di questo V6 è avvenuta nell'agosto del 2022. Dietrich Mateschitz ha potuto ascoltare questo primo motore Red Bull poco prima di morire. Dopo la sua morte abbiamo deciso di etichettare tutti i nostri motori come DM, così Dietrich sarà sempre al centro delle auto Red Bull".

Horner aggiunge che, dopo i colloqui iniziali, il motore esposto ha avuto un ruolo importante nel convincere Ford ad aderire al progetto quando le trattative tra Red Bull e Porsche si sono interrotte. "Quando è diventato chiaro che non sarebbe stato possibile per la Red Bull lavorare con la Porsche, ho letteralmente ricevuto l'indirizzo e-mail di Christian Horner, gli ho inviato un'e-mail e gli ho chiesto: "Ehi, forse vuoi parlare con noi?", spiega Rushbrook.

Questo ha portato all'attuale partnership, che è diversa dai piani precedenti con Porsche. Ford non pretende di avere voce in capitolo nella squadra di F1 come faceva Porsche. "Non stiamo dicendo 'dovete fare così'. No, la Red Bull è in Formula 1 da anni, quindi chiediamo loro soprattutto cosa hanno bisogno di noi per avere successo insieme".

"In base alle nostre discussioni iniziali, avremmo contribuito solo alle parti elettriche del motore 2026, ma ora stiamo contribuendo anche al turbocompressore e agli impianti di prova per il motore a combustione, anche perché Ford aveva già le conoscenze o le attrezzature per questo".

Il Brodie's Boulevard conduce all'engine store, dove si possono trovare vari pezzi di motore ordinati. Da lì si passa all'area di pulizia e poi all'officina di costruzione, dove vengono assemblati i motori a combustione interna. Poiché tutto deve essere impeccabile e preciso, quest'area di assemblaggio assomiglia più a un laboratorio che a una normale officina. Una metà è destinata a un motore V6, l'altra a un monocilindrico, utilizzato per rendere più efficiente lo sviluppo.

"Ovviamente sono un po' di parte, ma l'impianto che abbiamo qui sembra ancora più all'avanguardia di quello della Mercedes", sorride Brodie. "Ma è giusto che sia così, visto che ho avuto molta libertà nell'ideare questo assetto".

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

Per quanto riguarda i test, Brodie passa la mano a Florian Niehaves. L'ingegnere tedesco ha lavorato in precedenza presso AVL, dove la Red Bull ha acquistato anche le attrezzature per la struttura dei motori, e ora lavora direttamente per il progetto Powertrains.

Ci conduce nella stanza successiva, che ricorda un po' il controllo delle missioni spaziali. Qui si concentrano i vari banchi di prova dei singoli componenti del motore prima che vengano montati sull'unità di potenza completa.

In Formula 1 i costruttori devono rispettare regole di collaudo molto severe. Ogni impianto di motori può avere solo tre banchi di prova per un'unità di potenza completa, tre per un singolo cilindro e due per l'ERS. La Red Bull Powertrains indica di essere vicina al limite consentito in termini di attrezzature.

Con l'infrastruttura attualmente presente nell'edificio di Jochen Rindt, Red Bull Powertrains afferma di poter fornire motori a un totale di quattro squadre di F1. Ciò significa che, oltre alla Red Bull Racing e al team RB, c'è spazio per altri due team clienti, anche se questo non è il piano per il 2026.

"Siamo stati contattati da diversi team, alcuni stanno sondando per vedere chi avrà il motore più competitivo", spiega Horner. "Ma al momento la nostra attenzione è tutta rivolta ai due team Red Bull, perché vogliamo camminare prima di correre. Se poi dovesse emergere qualcosa, allora siamo aperti al partner giusto".

Horner aggiunge che anche le regole finanziarie per la fornitura di motori devono essere modificate. "Perché la fornitura di un motore a un cliente è un esercizio in perdita in base ai prezzi della FIA. Ora provo quasi simpatia per Cyril", scherza, riferendosi all'ex capo della Renault F1 Cyril Abiteboul, con il quale ha intrattenuto un rapporto gelido.

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

Dopo le aree di assemblaggio e di prova, il tour è quasi finito, ma Horner dice: "Questo non era nel programma iniziale, ma diamo un'occhiata anche agli uffici di progettazione". Anche in questo caso è severamente vietato scattare foto, perché gli schermi sono pieni di figure e schizzi di progettazione troppo complicati per gli umili giornalisti presenti, ma interessanti per i concorrenti.

Il Red Bull Campus è cresciuto notevolmente da quando il team Jaguar è stato acquisito nel 2005, con un totale di 1.800 dipendenti che oggi vi lavorano. Il percorso ha richiesto sempre più edifici a Milton Keynes e il progetto del motore interno dovrebbe essere l'ultimo passo.

Dopo le frustrazioni per le prestazioni della Renault e la decisione della Honda di abbandonare, la Red Bull punta su questo progetto per integrare ancora meglio motore e telaio e soprattutto per non dipendere più da un fornitore di motori.

"Ora prendiamo il destino completamente nelle nostre mani. A parte la Ferrari, siamo l'unica squadra in F1 ad avere i reparti motore e telaio nello stesso campus in vista del 2026. Anche la Mercedes ha due sedi diverse", si riferisce Horner a Brackley e Brixworth. "Può sembrare un compito impossibile, ma pensiamo che abbia dei vantaggi a lungo termine".

Più importante ancora è capire quanto sarà competitivo il motore, ma questa è una domanda a cui nessuno può rispondere, né a Milton Keynes, né a nessun altro produttore.

"Al momento stiamo raggiungendo tutti i nostri obiettivi e le nostre pietre miliari, ma non abbiamo idea della posizione degli avversari", afferma Rushbrook. "Il nostro motto dovrebbe essere: under-promise and over-deliver".