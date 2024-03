F1 | Alpine, continua l'emorragia: Bob Bell va in Aston Martin

Alpine continua a perdere pezzi. Dopo i recenti addii del direttore tecnico Matt Harman e del responsabile Dirk de Beer, il team di Enstone perde anche un'altra figura molto importante: Bob Bell. L'ingegnere è stato annunciato questo pomeriggio come nuovo direttore esecutivo del team Aston Martin Racing di Formula 1.

L'ingegnere nord irlandese ha fatto parte delle ere importanti del team che ha base in Inghilterra facendo il suo esordio a metà anni 90 con la Benetton, per poi essere uno dei fautori dei titoli iridati arrivati nel 2005 e nel 2006 con Fernando Alonso come punta di diamante del team Renault diretto da Flavio Briatore. Ricopriva infatti il ruolo di direttore tecnico.

Bell aveva anche avuto il ruolo di team principal dopo il caso "Crashgate" nel 2009 che coinvolse Nelson Piquet Jr. e di managing director l'anno successivo.

Bell ha anche avuto un ruolo importante da direttore tecnico in Mercedes, sviluppando - tra le altre - anche la strepitosa W05 che portò al primo titolo il team di Brackley nel 2014 con Lewis Hamilton, ma anche quello Costruttori in collaborazione con Nico Rosberg, prima di fare un passaggio di Marussia e tornare in Renault dal 2016.

Ormai da qualche anno Bell non faceva più parte stabilmente del team, ma continuava a esercitare con la figura di consulente. Ora però è da annoverare come l'ennesima figura che nel corso degli ultimi 12 mesi ha lasciato il team dopo Otmar Szafnauer, Alan Permane, Pat Fry, Matt Harman e Dirk de Beer.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sono davvero contento di dare il benvenuto a Bob Bell nel team Aston Martin. Per noi questa è un'aggiunta chiave al nostro organigramma e assicura l'ottimizzazione del team nel concentrarsi sulle giuste aree di performance", ha dichiarato Mike Krack, team principal della squadra di Silverstone.

"Sono rimasto colpito dai progressi fatti da Aston Martin nel corso degli ultimi anni", ha dichiarato Bell, nuovo direttore esecutivo di Aston Martin. "L'opportunità di fare la mia parte in questo eccitante viaggio mi ha portato qui e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i direttori tecnici di Silverstone".

"L'ambizione che ha questo progetto mi rende davvero motivato. Sono una persona competitiva e vedo la fare, la determinazione che porta avanti questo team. non vedo l'ora di lavorare con Mike e tutto il resto del team".

Proprio questa settimana Alpine ha annunciato una nuova struttura tecnica con un triumvirato di direttori tecnici, ognuno con una responsabilità differente andando a ricalcare l'idea messa in pratica dalla McLaren proprio negli ultimi anni per ristrutturare il team.

Joe Burnell è stato incaricato di prendere il ruolo di direttore tecnico legato all'ingegneria, David Wheater è diventato direttore tecnico del reparto aerodinamico mentre Ciaron Pilbeam è il nuovo direttore tecnico riguardo le prestazioni del veicolo. Tutti e tre riferiranno direttamente a Bruno Famin, team principal della squadra dopo l'addio di Szafnauer avvenuto lo scorso anno.