F1 | Alpine: rivoluzione con il triumvirato di direttori tecnici

Un avvio così deludente non poteva non portare a movimenti tellurici nel reparto tecnico. Alpine ha annunciato oggi la ristrutturazione del reparto che dovrà portare la A524 a risalire la china al più presto dopo il tremendo avvio di stagione avvenuto lo scorso fine settimana a Sakhir.

Il team diretto da Bruno Famin ha dovuto fare i conti nelle ultime ore con le dimissioni presentate dal direttore tecnico Matt Harman e dal responsabile del reparto aerodinamico Dirk de Beer. Dimissioni quasi inevitabili, considerando il doppio passo indietro fatto in appena una stagione e poco più rispetto al quarto posto nel Mondiale Costruttori ottenuto nel 2022.

A quel punto la squadra che ha base a Enstone ha dovuto prendere provvedimenti per dare nuova forma al reparti tecnico, introducendo una struttura a tre figure che è già stata adottata poco tempo fa anche dalla McLaren.

Il nuovo direttore tecnico dell'ingegneria sarà Joe Burnell, Il direttore tecnico riguardo l'aerodinamica sarà David Wheater (il quale è già stato a Enstone dal 2000 al 2013 ed è tornato in squadra dopo 9 stagioni in Williams), mentre Ciaron Pilbeam sarà il direttore tecnico riguardo le prestazioni del veicolo. Tutti e tre riferiranno al team principal Bruno Famin.

Per quanto riguarda il reparto motori di Viry sarà comandato dal direttore tecnico per le power unit Eric Meignan, il quale si concentrerà prevalentemente sul progetto per il motore 2026, quando cambieranno drasticamente le regole e le monoposto non saranno più quelle nate dall'attuale linea tecnica che ha esordito all'inizio del 2022.

Alpine ha confermato inoltre che questi cambiamenti non sono altro che la prima, forte risposta alle enormi difficoltà incontrate in questo inizio di stagione. Gli addii di Harman e de Beer non hanno fatto altro che accelerare il processo di riorganizzazione della struttura tecnica.

"Abbiamo deciso di apportare questi cambiamenti organizzativi perché vediamo chiaramente che non siamo dove vogliamo e non dobbiamo essere in termini di prestazioni", ha dichiarato Famin. "È giunto il momento di fare un altro passo avanti in termini di organizzazione e di persone".

"La nuova struttura a tre pilastri con tre direttori tecnici, ciascuno specializzato in aree diverse, migliorerà il lavoro e la collaborazione tra le nostre aree tecniche e contribuirà a garantire le prestazioni dagli stabilimenti alla pista".

"Confido pienamente nelle capacità di Joe, David e Ciaron di lavorare a stretto contatto per garantire alla squadra le prestazioni e i miglioramenti di cui ha bisogno".

"Infine, vorrei ringraziare Matt e Dirk per l'impegno profuso negli ultimi due anni all'interno del team e augurare loro il meglio nel prossimo capitolo della loro carriera".