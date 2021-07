Ceccarelli: "Max non ha cambiato approccio quando è diventato leader"

In questa nuova puntata di Doctor F1, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli analizzano le difficoltà che un giovane pilota come Yuki Tsunoda sta affrontando nel primo Mondiale di Formula 1 della sua carriera. A dimostrazione che, a volte, la voglia di emergere unita a uno spirito combattivo non è sinonimo di buone performance. Qual è la soluzione?