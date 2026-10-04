MotoGP | Mondiale: Marquez si riporta a 2 punti da Martin, Bezzecchi ora è a -49
La doppietta conquistata a Motegi ha permesso a Marc Marquez di ridurre a due sole lunghezze il gap nei confronti del leader Jorge Martin, secondo nel GP del Giappone. Nonostante il podio, Bezzecchi ora sembra un po' tagliato fuori. Bellissima la lotta nel Costruttori, con Aprilia e Ducati ora appaiate in vetta a quota 469 punti.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Mondiale Piloti
|Pos
|Pilota
|Punti
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|333
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. Marquez Ducati Team
|331
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|284
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|243
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|237
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|216
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|164
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|A. Marquez Gresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. Aldeguer Gresini Racing
|122
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. Bastianini Tech 3
|116
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. Marini Honda HRC
|104
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|99
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. Moreira Team LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|66
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. Morbidelli Team VR46
|57
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. Zarco Team LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. Mir Honda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. Miller Pramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. Viñales Tech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. Lecuona Gresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. Espargaro Tech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. Nakagami Honda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|S. Chantra Team LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|C. Crutchlow Team LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. Folger Tech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. Savadori Trackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. Pirro Gresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mondiale Costruttori
|Pos
|Telaio
|Punti
|1
|Aprilia
|469
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati
|469
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|296
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|89
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mondiale Team
|Pos
|Team
|Punti
|1
|Aprilia Racing Team
|617
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ducati Team
|495
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Trackhouse Racing Team
|453
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|342
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Gresini Racing
|289
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Team VR46
|287
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Honda HRC
|143
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Tech 3
|133
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Team LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|90
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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