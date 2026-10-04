Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Gara

Formula 1
Formula 1
Bahrain
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Gara

MotoGP | Mondiale: Marquez si riporta a 2 punti da Martin, Bezzecchi ora è a -49

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Mondiale: Marquez si riporta a 2 punti da Martin, Bezzecchi ora è a -49

MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | GP del Bahrain, strategie: 2 soste quasi certe. Max e Leclerc proveranno i 3 pit stop?

F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Formula 1
Formula 1
Bahrain
F1 | Red Bull, Verstappen torna in pole: non è una magia, la RB22 è rinata

Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

Formula 1
Formula 1
Bahrain
Mercedes, Antonelli limita i danni. Wolff: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”

LIVE MotoGP | Gran Premio del Giappone, Gara

MotoGP
MotoGP
Giappone
LIVE MotoGP | Gran Premio del Giappone, Gara
Risultati
MotoGP Giappone

MotoGP | Mondiale: Marquez si riporta a 2 punti da Martin, Bezzecchi ora è a -49

La doppietta conquistata a Motegi ha permesso a Marc Marquez di ridurre a due sole lunghezze il gap nei confronti del leader Jorge Martin, secondo nel GP del Giappone. Nonostante il podio, Bezzecchi ora sembra un po' tagliato fuori. Bellissima la lotta nel Costruttori, con Aprilia e Ducati ora appaiate in vetta a quota 469 punti.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Mondiale Piloti

Pos Pilota Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 333 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 - - - - - -
2 Spain M. Marquez Ducati Team 331 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 - - - - - -
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 - - - - - -
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 243 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 - - - - - -
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 237 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 - - - - - -
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - - - - - - -
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 - - - - - -
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 164 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 - - - - - -
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - - - - - - -
10 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 122 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 - - - - - -
11 Italy E. Bastianini Tech 3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 - - - - - -
12 Italy L. Marini Honda HRC 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 - - - - - -
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 - - - - - -
14 Brazil D. Moreira Team LCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - - - - - -
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 66 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 - - - - - -
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 - - - - - -
17 France J. Zarco Team LCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 - - - - - -
18 Spain J. Mir Honda HRC 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 Australia J. Miller Pramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 Spain M. Viñales Tech 3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - - - - -
23 Spain I. Lecuona Gresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 Spain P. Espargaro Tech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 Japan T. Nakagami Honda HRC 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 Thailand S. Chantra Team LCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - -
28 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Germany J. Folger Tech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Italy M. Pirro Gresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mondiale Costruttori

Pos Telaio Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Aprilia 469 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 - - - - - -
2 Ducati 469 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 - - - - - -
3 KTM 296 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 - - - - - -
4 Honda 161 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 - - - - - -
5 Yamaha 89 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 - - - - - -

Mondiale Team

Pos Team Punti Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 Italy Aprilia Racing Team 617 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 - - - - - -
2 Italy Ducati Team 495 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 - - - - - -
3 United States Trackhouse Racing Team 453 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 - - - - - -
4 Austria Red Bull KTM Factory Racing 342 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 - - - - - -
5 Italy Gresini Racing 289 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 - - - - - -
6 Italy Team VR46 287 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 - - - - - -
7 Japan Honda HRC 143 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 - - - - - -
8 France Tech 3 133 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 - - - - - -
9 Monaco Team LCR 122 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 - - - - - -
10 Japan Yamaha Factory Racing 90 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 - - - - - -
11 Italy Pramac Racing 46 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - - - - - -

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez è il solito, le gomme invece cambiano: Michelin ritira la soft e raccomanda la dura per il GP

MotoGP | Bagnaia: "La mia gomma distrutta dipende dal fatto che mi manca tanto grip"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Bagnaia: "La mia gomma distrutta dipende dal fatto che mi manca tanto grip"

Ultime notizie

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Gara

Formula 1
F1 Formula 1
Bahrain
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Bahrain in Malesia, Gara

MotoGP | Mondiale: Marquez si riporta a 2 punti da Martin, Bezzecchi ora è a -49

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Mondiale: Marquez si riporta a 2 punti da Martin, Bezzecchi ora è a -49

MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
MotoGP | Marquez regala a Dall'Igna la 100° vittoria in Ducati a Motegi, sul podio Martin e Bezzecchi

LIVE MotoGP | Gran Premio del Giappone, Gara

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
LIVE MotoGP | Gran Premio del Giappone, Gara