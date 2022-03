DTM | Cassidy e Fraga i piloti delle Ferrari Red Bull-AF 2022

Carica lettore audio

Saranno Felipe Fraga e Nick Cassidy a portare avanti l'avventura di Red Bull e AF Corse nel DTM per la stagione 2022.

Dopo le polemiche del finale dell'anno passato, la squadra piacentina e l'azienda di Milton Keynes avevano pensato comunque di andare avanti con le due Ferrari 488 nella serie tedesca, come Motorsport.com aveva anticipato già a novembre.

Fraga salirà al volante della macchina del Cavallino Rampante #74 in livrea Red Bull, mentre a Cassidy petterà la #37 coi colori di AlphaTauri, nello specifico quelle che nel 2021 guidavano rispettivamente Liam Lawson ed Alex Albon.

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Red Bull Content Pool

"Sono molto contento di poter correre nel DTM, di fatto è la più grande occasione della mia carriera e voglio fare bene. Non posso fare previsioni su come andrà, ma sono qui per lottare e vincere", dice il brasiliano.

“So che con Red Bull ed AF Corse ce la possiamo fare, come visto l'anno scorso. Perché, dunque, non poter pensare che sia così anche nel 2022?"

Il suo compagno neozelandese, che con AF Corse fra l'altro corre nel FIA WEC in LMGTE AM, dovrà però essere rimpiazzato a causa di un paio di concomitanze con il campionato sopracitato ed altri impegni assunti in precedenza in Formula E.

"Sono davvero felice di poter competere ancora nel DTM. Come pilota non c'è altro di meglio che guidare il più possibile, per cui sono molto contento dei programmi che ho quest'anno e penso che mi consentiranno di dare il meglio ogni volta", commenta Cassidy.