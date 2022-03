DTM | Colpaccio T3: c'è Nicki Thiim sulla seconda Lamborghini

Carica lettore audio

Grande colpo della T3 Motorsport, che si è assicurata Nicki Thiim per la stagione 2022 del DTM.

Il 32enne danese ripercorre le orme del padre Kurt, vincitore della serie tedesca in passato, salendo a bordo per quest'anno sulla seconda Lamborghini Huracán GT3 Evo schierata dal team di Dresden.

"Il DTM! Cosa potrei dire a riguardo? E' il più grande sogno della mia carriera che si avvera! - ammette Thiim - Sono cresciuto con questo campionato, in casa se ne parlava a pranzo, cena e colazione, con papà che era il mio idolo".

Nicki Thiim, T3 Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Photo by: T3 Motorsport

"Era chiaro che il DTM fosse nel mio DNA e che un giorno ci avrei corso. Farlo con T3 Motorsport dopo 20 anni di corse e titoli vinti altrove è qualcosa di assolutamente speciale. Sono contentissimo di essere il primo figlio di un Campione DTM ad essere in griglia".

"Team e piloti dicono tutto, credo che sarà il campionato più forte degli ultimi 20 anni. La mia squadra è ottima e non vedo l'ora di cominciare".

Il team principal, Jens Feucht, ha aggiunto: “Avere un Campione del Mondo come Nicki è un onore e ci dà grande fiducia nei risultati di questa stagione. E' motivatissimo e come pilota è grandioso, ha ambizioni chiare di voler essere in lotta per il vertice. Averlo con noi è un altro grande capitolo della nostra breve storia come squadra".