MotoGP | Ecco cos'è cambiato nel nuovo Marc Márquez un anno dopo essere rimasto "in pace" con se stesso

Tokyo - Il Giappone è sempre stato speciale per Márquez, che mantiene legami molto forti con il Paese asiatico, dove ha festeggiato quattro dei sette titoli che ha conquistato nella categoria delle moto pesanti. La conquista dell’ultimo, quello della scorsa stagione, probabilmente è stata la più intensa e quella che ha dato maggiore soddisfazione a un pilota che per tutta la vita si era abituato a vincere, e che ha smesso di farlo in modo traumatico nel luglio del 2020, a causa dell’errore di valutazione nella riabilitazione della spalla destra, dopo una caduta a Jerez. Da allora sono passati sei anni e altrettante operazioni, un inferno che lo ha portato a pensare di arrendersi, e persino a cambiare moto. Tutta quella sofferenza e tensione si è riflessa perfettamente in quel grido da brividi che ha lanciato pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo secondo, e aver chiuso i giochi per il Mondiale.“Ce l’ho fatta! Sì, ce l’ho fatta!”, si disse, parlando in catalano, la sua lingua madre, in piedi sulle pedane della sua Ducati Team, in un urlo arrivato a tutto il pubblico grazie a un sistema radio installato dall’organizzazione appositamente per quello scopo.

Con il passare delle ore, ormai più tranquillo, lo spagnolo ha cominciato ad avvertire i sintomi dello sforzo eccessivo accumulato.“Sono in pace con me stesso, ma anche vuoto. In questo momento non ho nemmeno voglia di salire in moto”, disse nei giorni successivi, senza intuire che, effettivamente, avrebbe passato un altro bel periodo senza poter fare ciò che ama di più, a causa dell’incidente subito in Indonesia, l’appuntamento immediatamente successivo alla festa per il titolo, in cui si è fatto di nuovo male alla spalla. Quella caduta, in cui Marco Bezzecchi lo ha travolto appena partita la gara della domenica, lo ha riportato inevitabilmente a quella crudele casella di partenza, costringendolo a reinventarsi ancora una volta. Il pilota che scenderà in pista questo venerdì, nelle prime prove libere, è molto diverso da quello che lo fece esattamente un anno fa, a seguito di un’ennesima ricostruzione in cui ha nuovamente ridefinito le sue priorità.

"Me he quedado vacío", dijo Marc Márquez tras ser campeón el año pasado en Japón Foto de: Ducati Corse

Il nuovo contratto che Márquez ha concordato con Ducati comporta un miglioramento considerevole delle condizioni a suo favore. È qualcosa di logico se consideriamo che, quando firmò l’accordo precedente (giugno 2024), fu lui a dare priorità alla possibilità di approdare nel team ufficiale del marchio di Borgo Panigale. Tuttavia, nel 2025 è diventato la pietra angolare dell’azienda bolognese, e questo gli ha dato un potere negoziale che, evidentemente, ha utilizzato.“Tuttavia”, raccontano dagli uffici Ducati a Motorsport.com; “il rinnovo non è stato affatto spropositato; né ha raggiunto le cifre che circolavano qualche anno fa in MotoGP”.

Tra la firma del contratto e l’annuncio sono passati diversi mesi, a causa dello stallo nelle trattative tra il promotore del campionato e i costruttori e team, sul versante commerciale che li lega. Il pilota di Cervera (Lleida) ha accettato la durata di due anni, fino alla fine del 2028. In questa nuova fase, i suoi emolumenti cresceranno considerevolmente rispetto al biennio precedente (2025-2026), ma aumenterà anche il numero di impegni a cui dovrà partecipare. A partire dal prossimo mese di gennaio, a Ducati costerà di più avere Márquez, più geloso che mai delle sue priorità.

Un esempio di quest’ultimo aspetto si è avuto nell’evento organizzato dal promotore nel centro di Londra, il giovedì precedente al Gran Premio di Gran Bretagna. L’organizzazione non ha inviato la lista dei partecipanti fino all’ultimo minuto, confidando che Márquez avrebbe ceduto, cambiando la sua agenda e i suoi trattamenti, per partecipare. Cosa che non è accaduta. “Perché non sono andato a Londra? Perché devo pensare al mio recupero, e passare un giorno in più a casa può fare una grande differenza”, ha argomentato il pilota Ducati, probabilmente presagendo che stava per affrontare uno dei weekend più complicati dell’anno, in cui ha chiuso settimo.“Non avevo controllo sul mio braccio destro”, disse ai suoi tecnici appena tagliato il traguardo settimo. Poi sono arrivate due doppiette consecutive, al Sachsenring e a Misano, che lo hanno portato momentaneamente in testa alla classifica, finché Jorge Martín non ha ripreso il comando dieci giorni fa, in Austria.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Mirco Lazzari GP - Getty Images

La carovana del campionato è già in Asia, dove la nuova versione di Márquez cercherà di tornare a massimizzare il proprio potenziale, partendo dall’ottimizzazione del tempo a disposizione per prepararsi e recuperare dopo ogni sforzo. In attesa di sapere se il Gran Premio del Qatar si svolgerà infine, il #93, come il resto dei suoi rivali, affronta il periodo con la maggiore concentrazione di gare di tutta la stagione, con sette appuntamenti distribuiti in una finestra di nove settimane consecutive. Per evitare le conseguenze dei cambi di fuso orario, Márquez resterà a Bali dopo la prova di Mandalika, con la sua compagna, e avrà poco più di una settimana prima di spostarsi in Australia. “È la prima volta che lo fa, anche se lo aveva pianificato anche l’anno scorso, ma la caduta in Indonesia gli fece cambiare programma”, assicura a chi scrive uno dei membri di Vertical, la sua agenzia di rappresentanza, che questo mercoledì era con lui a Tokyo.

Martedì, Márquez ha partecipato a un impegno con il produttore dei caschi che utilizza, uno dei suoi sponsor più fedeli. Il giorno dopo, al mattino, è sceso nella palestra dell’hotel e ha completato una routine di esercizi aiutandosi con elastici, per mobilizzare quel malandato braccio destro.“È molto attento ai valori che gli fornisce la fascia che porta al braccio e che misura lo sforzo e il riposo”, aggiunge questa fonte autorevole. Questo stesso approccio, basato sulla gestione delle risorse del proprio corpo, prevale ormai da alcuni Gran Premi anche durante i weekend di gara. “Esco il venerdì e mi faccio già un’idea di come andranno le cose. E questo mi permette di regolarmi per ottimizzare la mia energia e il livello di rischio che corro ogni volta che scendo in pista”, riassume Márquez nella sua versione più selettiva.