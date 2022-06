DTM | T3 non schiererà le Lamborghini di Thiim e Hawkey a Imola

Carica lettore audio

La T3 Motorsport non sarà in pista nelle prossime gare che il DTM affronterà il prossimo fine settimana ad Imola.

Il numero delle vetture iscritte all'evento scende quindi a 28, con la squadra di Dresda che ha deciso di rinunciare alla presenza all'Enzo e Dino Ferrari.

Pare che Nicki Thiim abbia scelto di abbandonare il programma dopo un avvio deludente, dato che nelle prime quattro gare della stagione 2022 non è mai andato a punti.

Di conseguenza, pure Esmee Hawkey non sarà presente sulle rive del Santerno per la tappa italiana della serie tedesca, ed ora il team diretto da Jens Feucht rischia di andare incontro a problemi con il promoter ITR.

Esmee Hawkey, T3 Motorsport Photo by: Andreas Beil

"Siamo stati informati all'ultimo momento che entrambe le vetture della T3 Motorsport non correranno ad Imola", ha dichiarato il direttore degli eventi DTM, Frederic Elsner, in una nota ufficiale rilasciata a Motorsport.com.

"Non possiamo e vogliamo commentare le motivazioni di questa scelta, che riguarda squadra, piloti e marchio coinvolti".

"Ci sono però dei contratti firmati che sottolineano chiaramente quali sono le conseguenze di una mancata partecipazione ad un evento".

L'articolo 4.1 del regolamento del DTM recita quanto segue:

"Con l'iscrizione, i concorrenti e i piloti si impegnano a partecipare a tutti gli eventi. Il pilota non può essere cambiato durante la stagione. Ogni cambio di concorrente deve essere comunicato ai commissari di gara".

E' quindi prevista una multa nel caso in cui non venissero rispettati questi canoni, anche se non è ben chiaro a quanto possa ammontare.