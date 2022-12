Dakar | Audi: quanto è... dimagrita la RS Q e-tron E2 in 12 mesi

Carica lettore audio

Siamo ormai a 12 mesi da quando Audi debuttò alla Dakar con la sua RS Q e-tron nel gennaio 2022 e da allora parecchie cose sono cambiate.

Fra meno di due settimane ci sarà l'esordio della versione E2 dell'auto che i Quattro Anelli portano al rally raid più duro del mondo, che anche per l'edizione 2023 si terrà in Arabia Saudita.

L'edizione che andò in scena all'inizio di quest'anno è servita soprattutto per fare esperienza e raccogliere dati, oltre che le prime vittorie di Tappa, dopo che gli equipaggi formati da Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz avevano dovuto far fronte ad alcune noie tecnico-meccaniche dovute alla gioventù del mezzo.

Già alla presentazione ufficiale avvenuta a Neuburg il 31 agosto parecchie bocche erano rimaste aperte di fronte ad un'auto visibilmente... dimagrita.

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

La palestra e gli esercizi, in questo caso, si sono svolti sotto la direzione dei tecnici di Audi Sport, che assieme ai piloti ufficiali e ai collaboratori della Q Motorsport hanno dovuto snellire il più possibile la RS Q e-tron per portarla alla versione E2, rendendola molto più agile ed efficiente a livello aerodinamico.

La carrozzeria, totalmente nuova, contribuisce al contenimento delle masse e al ribassamento del baricentro. Una cosa visibile già ad occhio nudo, specialmente osservando il mezzo frontalmente e dal posteriore, nella zona del cofano motore.

“Il team ha lavorato in modo eccellente e con obiettivi condivisi, tanto che piloti, navigatori e tecnici si sono trovati immediatamente d’accordo sulla direzione nella quale indirizzare lo sviluppo della vettura. Il risultato di tanto impegno è il pacchetto evolutivo Audi RS Q e-tron E2”, ha spiegato Rolf Michl, AD di Audi Sport GmbH e Responsabile delle attività sportive internazionali del marchio.

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

Nel 2022 l'Audi si era presentata al via della Dakar con il suo prototipo Classe T1U dotato di un peso superiore al minimo consentito dal regolamento, che in futuro sarà di 2.100kg (senza equipaggio a bordo). Chiaramente, con una batteria che è sui 370kg bisognava darsi da fare sulla carrozzeria, cercando di ottimizzare al meglio ogni singola parte del mezzo.

Inoltre la rivisitazione della meccanica e dell'abitacolo, oltre all'eliminazione della sezione dei passaruota dietro alle ruote anteriori, denominata “piede d'elefante”, che fungeva da raccordo con i pannelli porta, ha garantito una pulizia pulizia dei flussi.

Il tutto lo si può notare specialmente nelle immagini dall'alto: prima la RS Q e-tron aveva una forma pressoché rettangolare, ora nella zona delle portiere è molto più scavata, così come osservandola anteriormente appaia molto più rastremato il sottoscocca, garantendo infine una maggior semplicità negli interventi su ruote e sospensioni.

A questo punto non resta che attendere Capodanno per vedere quanto l'Audi RS Q e-tron E2 sarà in grado di destreggiarsi tra le dune del deserto e fare... fuochi d'artificio.