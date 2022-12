Dakar | Audi RS Q e-tron E2: cambi ruota più veloci. Ecco come

Carica lettore audio

La Dakar è un rally raid nel vero senso della parola. Resistenza e affidabilità sono le parole chiave che spesso aiutano a ottenere i risultati sperati in ogni categoria del motorsport che vi corre.

Anno dopo anno, però, anche la Dakar ha seguito la strada già intrapresa da tempo dal WRC: le tappe si trasformano in vere e proprie sfide in cui ogni minuto diventa sempre più prezioso. tappe sprint per il ritmo tenuto dai veicoli, sempre più prestazionali e solidi, sebbene impiegati in terreni impervi e pieni di sorprese.

E' per questo che Audi Sport ha deciso di intervenire e migliorare la propria vettura, la RS Q e-tron E2, anche in questo aspetto. E come ha potuto farlo? Semplice: riprogettando le cover originali delle ruote di scorta, ora molto più pratici da rimuovere rispetto ai precedenti.

Ma è stato fatto anche un lavoro importante sui cerchi. Quelli nuovi - a 10 razze realizzati dall'azienda specializzata Rotiform - sono più facili da maneggiare. Un aspetto non da poco, considerando che gli equipaggi saranno sotto stress per diverse ore al giorno, in una gara che si avvia a durare complessivamente quasi 2 settimane.

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

"Abbiamo recepito gli input da parte degli equipaggi e lo abbiamo fatto in tempi straordinariamente ridotti", ha affermato Uwe Breuling, responsabile interventi speciali di Audi Sport. "Siamo pronti per la nostra seconda Dakar".

A spiegare nel dettaglio cosa abbia fatto la sezione progettazione di Audi Sport è Benedikt Brunninger. Il responsabile del progetto tecnico della RS Q e-tron E2, ai microfoni di Motorsport.com, è stato molto chiaro: grazie agli interventi di progettazione fatti, i cambi ruota dovrebbero avvenire in meno di 2 minuti.

"Anche qui abbiamo pensato a come velocizzare le operazioni di cambio gomme. Ora basta levare il pannello di copertura della ruota nuova e toglierla, mentre per sostituire quella danneggiata si procede con l'azionare un martinetto che solleva l'auto. In questo modo un cambio gomme può avvenire in meno di 2 minuti, grazie anche al nuovo disegno del cerchio e dei bulloni", ha concluso l'ingegnere di Audi Sport.