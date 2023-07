Dakar | Audi torna in azione provando la Q e-tron aggiornata

Audi Sport torna alle competizioni in preparazione del Rally Dakar 2024: dopo un test in Arabia Saudita a maggio, la squadra ha proseguito le prove in Spagna ed ora affronterà la Baja Aragón.

Tre Audi RS Q e-tron parteciperanno all'evento con le coppie di piloti Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz. Intanto, dall'11 luglio scorso, il Team Audi Sport ha effettuato sette giorni di test nella penisola iberica, percorrendo oltre 1.500 chilometri.

"Sulla base dei risultati ottenuti in Arabia Saudita, i nostri ingegneri hanno affrontato e lavorato su ulteriori dettagli - afferma il responsabile di Audi Motorsport Rolf Michl - Il feedback dei nostri piloti al team è stato prezioso e ci dimostra che stiamo lavorando nella giusta direzione. Il nostro prossimo passo sarà correre la Baja Aragón".

Audi RS Q e-tron Photo by: Audi

Questo rally è in programma per il Team Audi Sport e Q Motorsport, guidati dal Team Principal Sven Quandt, dal 21 al 22 luglio intorno alla città spagnola orientale di Teruel. Audi ha sviluppato un prototipo per la categoria T1 U con l'innovativa RS Q e-tron dotata di trazione elettrica, convertitore di energia e reFuel.

Questa classe per auto da corsa a basse emissioni non esiste alla Baja Aragón. Tuttavia, Audi Sport è autorizzata a gareggiare con una deroga.

"Anche se non gareggiamo nella classifica generale, ci aspettiamo che la partecipazione all'evento ci fornisca una preparazione approfondita in condizioni di gara per i piloti e i copiloti, nonché ulteriori informazioni per i nostri mezzi", afferma Sven Quandt.

Leonardo Pascali Photo by: Audi

Test di sospensioni e pneumatici, dettagli migliorati

Il lavoro del Direttore Tecnico Leonardo Pascali e del suo team di sviluppo si è concentrato su sospensioni e pneumatici.

"Abbiamo preparato diverse configurazioni di ammortizzatori per rappresentare una gamma di possibilità - spiega - E, naturalmente, abbiamo lavorato con i nuovi pneumatici BF Goodrich per adattarli in modo ottimale all'Audi RS Q e-tron".

Altri dettagli includono l'ottimizzazione della carrozzeria, grazie alla quale il parabrezza non dovrebbe più sporcarsi così rapidamente.

"In due giorni ho ampliato notevolmente la mia conoscenza degli ammortizzatori", ha commentato Ekström.

Sainz ha appoggiato questa opinione: "È stato un passo avanti positivo e produttivo rispetto al nostro test dell'ultima volta in Arabia Saudita".

Il Team Audi Sport ha utilizzato le giornate di Saragozza per prepararsi alle severe condizioni della Baja Aragón a Teruel. Ad esempio, secondo il regolamento è consentito solo un servizio di 30 minuti tra le due prove parziali di sabato e dopo la fine della tappa. Inoltre, solo tre meccanici più il pilota e il copilota possono lavorare sulla vettura.

Audi RS Q e-tron Photo by: Audi

Baja Aragón come aggiunta al programma di preparazione

"Una Baja è qualcosa di completamente diverso dal Rally Dakar sotto quasi ogni aspetto", afferma Peterhansel.

"I percorsi sono più tortuosi come nel Campionato del Mondo Rally, ma molto più lunghi. E non ci si può perdere perché il percorso è ben segnalato. Con questi requisiti, la Baja è una buona aggiunta al nostro programma nel deserto".

Il 14 volte vincitore della Dakar vanta tre successi nella competizione in Spagna tra il 2007 e il 2012, mentre Quandt vi ha vinto dieci volte con la sua squadra. Il programma di quest'anno prevede un prologo e una prima tappa il 21 luglio, mentre altre due tappe completeranno il percorso di 500 chilometri il 22 luglio.

Con 271 squadre di tutte le categorie di veicoli, l'evento sta registrando un numero record di partenti nella sua 39a edizione. Per la prima volta dopo l'incidente di gennaio al Rally Dakar, il copilota Edouard Boulanger torna nell'abitacolo accanto a Peterhansel.

"Naturalmente sto facendo molta attenzione alla mia salute, ma sono felice di poter navigare di nuovo Stéphane", ha detto Boulanger dopo il test.

Carlos Sainz, Joan Navarro, Lucas Cruz, Audi Sport Photo by: Audi

Obiettivo a lungo termine Dakar: la Spagna segna la partenza

Il Team Audi Sport ha meno di sei mesi per prepararsi alla sua terza partecipazione al Rally Dakar. Il soggiorno di circa due settimane in Spagna segna l'inizio di una fase intensa.

"I test sono piacevoli, ma è importante tornare alla modalità di gara", sottolinea Peterhansel.

Questo non vale solo per i piloti e i copiloti. Anche i vari nuovi membri del team stanno familiarizzando con il loro ambiente e devono essere impeccabili nelle loro interazioni sotto pressione.

Dopo la Baja Aragón, il Rally du Maroc è un'altra gara in programma a ottobre nel deserto, un rally significativamente più lungo della Baja Aragón. Altri test sono poi previsti in vista della gara del prossimo gennaio.