Dakar | Quandt: "Il team Audi è nuovo. Vincere sarebbe un'impresa"

Vincere la Dakar è così speciale che ci sono progetti che, per quanti anni passino, non riescono mai a farlo, ma l'Audi è a un passo dal riuscirci dopo tre edizioni in cui la fortuna l'ha abbandonata. Inoltre, i tedeschi non hanno avuto vita facile, visto che hanno dovuto combinare l'addio al deserto con l'avvio del team di Formula 1.

Ecco cosa ha detto il direttore di Q-Motorsport Sven Quandt, molto vicino al costruttore tedesco: "Quest'anno è un anno molto speciale", dopo aver costruito tutto da zero: "Quest'anno è molto speciale. Abbiamo una squadra completamente nuova, fondamentalmente di Audi, perché tutti gli altri sono andati in Formula 1".

"E abbiamo dovuto costruire uno spirito di squadra negli ultimi due mesi, mettiamola così, ed è stato fantastico, come potete vedere", ha detto a Cross-Country Rally uno dei capi della casa teutonica.

Photo by: Audi Communications Motorsport #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

"È un lavoro di squadra molto, molto buono qui sul campo, ed è un lavoro di squadra incredibile con i piloti. Come potete vedere, negli ultimi giorni, seguiamo Carlos [Sainz], sempre con qualche gomma di scorta, e abbiamo un'auto proprio dietro di lui per assicurarci che abbia le migliori possibilità di vincere".

"Tutti loro, e i copiloti, hanno contribuito a portare Carlos al traguardo", ha spiegato il tedesco, che si sentiva "su e giù" dopo aver mancato di una sola tappa l'obiettivo che si era prefissato tre anni fa: "Ci sono stati alti e bassi. Ieri abbiamo perso tempo, oggi ne abbiamo guadagnato, ma nulla è finito prima di tagliare il traguardo, lo sappiamo tutti".

"Quindi anche domani può succedere di tutto, ma non sembra che sia andata così male come ieri, quando il vantaggio si riduceva sempre di più, e ora posso dire che non sono sicuro, ma più di ieri sera", ha continuato Sven Quandt. "Tuttavia, solo quando saremo al traguardo sul podio e tutto sarà a posto, allora lo otterremo".