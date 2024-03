F1 | Audi rileverà il 100% di Sauber. Seidl nuovo CEO del team

Audi ha deciso di mettere a tacere le recenti voci che l'avrebbero voluta desistere dall'impegno di entrare in F1 dal 2026 con Sauber annunciando ciò che era ormai chiaro da diversi mesi. La Casa di Ingolstadt acquisirà il 100% di Sauber ed entrerà nel Circus iridato all'inizio del nuovo ciclo tecnico, ovvero fra poco meno di 2 anni.

I board del Gruppo Volkswagen e di Audi hanno votato favorevolmente per acquisire il 100% del team svizzero che in questa stagione sta correndo con il nome di Stake F1 Team. A prendersi la responsabilità dell'impegno di Audi in Formula 1 sarà Oliver Hoffmann, attuale capo della divisione Sviluppo Tecnico, diventando ora presidente del consiglio di amministrazione di Sauber Group.

La sua nuova posizione, fa sapere Audi, unirà tutti e tre i pilastri del programma di Audi in Formula 1: la partecipazione al team Sauber, lo sviluppo della power unit 2026 da parte di Audi Formula Racing GmbH a Neuburg e la direzione strategica e l'attivazione del programma da parte di Audi.

Per fare tutto ciò, Hoffmann si è dimesso dal ruolo di membro del consiglio di gestione di Audi. Il suo ruolo, quello di direttore dello sviluppo tecnico, finisce nelle mani dell'amministratore delegato di Audi Gernot Dollner.

"Vorrei ringraziare tutto il team dello Sviluppo Tecnico per le grandi prestazioni degli ultimi anni e sono orgoglioso dei prodotti eccezionali frutto del nostro intenso lavoro che porteremo sulle strade nei prossimi mesi", ha dichiarato Oliver Hoffman. "Il motorsport, in particolare la Formula 1, è la mia grande passione".

"Sono convinto che, unendo le responsabilità e rilevando il 100% del Gruppo Sauber, accelereremo ulteriormente i preparativi per il lancio nel 2026. Sono lieto che siamo riusciti ad assicurarci i servizi di Andreas Seidl come CEO di Audi F1 Team. È esattamente l'uomo giusto per il nostro ambizioso piano. Grazie alla sua vasta esperienza maturata in ruoli di leadership a livello di costruttori e di team di Formula 1, darà un contributo significativo al progetto Audi di Formula 1".

Importante novità anche per quanto riguarda Andreas Seidl. L'ex team principal di McLaren e attuale CEO del Gruppo Sauber diverrà amministratore delegato di Audi F1 Team. Sarà responsabile dell'attuazione del progetto Audi di Formula 1. Seidl sarà anche incaricato di essere il volto di riferimento di Audi nel Circus iridato: dunque un investimento a 360° per il manager che ha ottenuto risultati straordinari con Porsche nel WEC e ha risollevato le sorti della McLaren in Formula 1.

"Ringrazio Gernot Döllner e Oliver Hoffmann per la loro fiducia e non vedo l'ora di guidare Audi in Formula 1 insieme a un team altamente motivato come CEO dell'Audi F1 Team. Abbiamo una chiara tabella di marcia per diventare competitivi sia a Hinwil che a Neuburg. Abbiamo obiettivi ambiziosi. La loro realizzazione è in corso e sarà ulteriormente accelerata grazie all'acquisizione completa della Sauber da parte di AUDI AG", ha invece aggiunto Seidl.