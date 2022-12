Video Dakar | Innovazione Sparco, nuovo sedile idrorepellente per i Side by Side

Carica lettore audio

L'avvio della Dakar 2023 è alle porte. Una sfida, quella dell'edizione numero 45 del rally raid più famoso al mondo, spettacolare quanto difficoltosa, che per il quarto anno consecutivo attraverserà la penisola arabica da ovest ad est.

Condizioni climatiche imprevedibili quanto proibitive obbligano partecipanti e squadre a prepararsi nel migliore dei modi, grazie anche alla miglior attrezzatura possibile.

In questo nuovo video di Motorsport.com vi mostriamo in che modo, Sparco, ha pensato di supportare l'equipaggio di un Side by Side: la progettazione e la realizzazione di un sedile unico, dotato di un materiale idrorepellente che non assorbe l'acqua, ma la fa "scivolare" in modo che driver e co-driver restino totalmente asciutti durante la tappa. Vedere per credere...