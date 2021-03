SBK: Yamaha presenta la moto che scenderà in pista nel 2021

È considerata come ‘il terzo incomodo’ della stagione 2021 nel duello iridato tra Kawasaki e Ducati e questo pomeriggio tutti gli occhi sono puntati su di lei: Yamaha ha svelato la moto che disputerà la stagione che sta per iniziare e ha presentato ufficialmente la sua line-up. La punta di diamante è Toprak Razgatlioglu, al suo secondo anno con la Casa di Iwata, ma a fianco a lui ci sarà Andrea Locatelli. Fresco di titolo Supersport, il bergamasco debutterà nella classe regina delle derivate di serie in sella alla YZF-R1 del team ufficiale.

Yamaha si è già mostrata nei test che ha svolto nelle scorse settimane, ultimo dei quali a Misano. Lì si sono viste delle novità tecniche sulla R1 che verranno messe alla prova nei test di Barcellona, in programma domani e giovedì. Si nota la carena modificata, con una presa d’aria ridisegnata. Inoltre la nuova Yamaha dispone di un motore evoluto e delle nuove pinze freno della Brembo.

In occasione della presentazione inoltre, Yamaha ha annunciato la collaborazione con Brixx, nuovo sponsor che rende quest’anno la livrea un po’ differente, con una punta di rosso brillante che campeggia sulla R1, che però mantiene il classico azzurro di Iwata.

Paul Denning, Team Principal Yamaha Pata, afferma: “Sia il team Crescent sia Yamaha Motor Europe sono lieti di dare il benvenuto a BRIXX e non vediamo l’ora di sviluppare questa collaborazione importante durante il 2021 e per il futuro. Yamaha WorldSBK mira a fornire a BRIXX una consapevolezza globale del suo software di modellazione finanziaria, che la nostra azienda sta già utilizzando con grande effetto; niente più fogli di calcolo ingombranti! L'identità rossa brillante di BRIXX aggiunge anche un nuovo look alla livrea della R1 WorldSBK per quest'anno e puntiamo insieme a portarla sul gradino più alto del podio”.

Barrie Baxter, Presidente Brixx, dichiara: “Sono contento che BRIXX si unisca al progetto Yamaha in Superbike, una partnership incentrata sull’allineamento dei valori e degli obiettivi; avere successo grazie al duro lavoro e all’impegno, avere lungimiranza, integrità ed esecuzione coerente e fornire prestazioni eccellenti. BRIXX e Yamaha WorldSBK condividono la visione di avere successo ai massimi livelli!”.

