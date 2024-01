SBK | Inizia l’era di Rea in Yamaha: ecco la sua R1

Inizia una nuova era per Yamaha, che per la stagione 2024 del Mondiale Superbike punterà sulla leggenda del campionato: ecco Jonathan Rea, che ha già debuttato sulla R1 nei test di Jerez, ma che oggi presenta ufficialmente i colori di quest’anno. La squadra di Iwata ha tolto i veli alla nuova arma con cui proverà a fermare Alvaro Bautista e lo ha fatto con un consueto lancio online.

Blu, bianco e nero sono i colori che caratterizzeranno la Yamaha del 2024, che verrà affidata al sei volte campione del mondo e al confermato Andrea Locatelli, che già lo scorso anno ha mostrato una grande crescita. I due piloti del team Crescent Pata Yamaha guideranno una moto che ha la solita linea classica, elegante, senza le ali che iniziano a fare capolino anche in Superbike.

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK 1 - 13 Foto di: Yamaha Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 2 - 13 Foto di: Yamaha Livrea delle moto Pata Yamaha WorldSBK 3 - 13 Foto di: Yamaha Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK 4 - 13 Foto di: Yamaha Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 5 - 13 Foto di: Yamaha Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 6 - 13 Foto di: Yamaha Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 7 - 13 Foto di: Yamaha Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 8 - 13 Foto di: Yamaha Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK 9 - 13 Foto di: Yamaha La livrea della moto Pata Yamaha WorldSBK 10 - 13 Foto di: Yamaha Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK 11 - 13 Foto di: Yamaha Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK 12 - 13 Foto di: Yamaha La livrea della moto Pata Yamaha WorldSBK 13 - 13 Foto di: Yamaha

Tra le novità spicca Monster Energy, che dà quel tocco di nero al consueto bianco e blu che è ormai un marchio di fabbrica. Fa quasi strano vedere quel numero 65 che campeggia sul cupolino, tra gli ormai storici sponsor Yamaha: si tratta dell’inizio di una storia che ha già scritto le sue prime pagine nei test invernali. Il bel mix di colori sulla moto sembra rispecchiare l’affiatamento che si sta creando all’interno del box, ma solo il tempo ci dirà se questa moto sarà anche vincente.

Nei test pre-stagionali di Jerez, Rea ha ben figurato, mentre Locatelli è rimasto più attardato nella classifica dei tempi, compiendo però un lavoro differente. Ora, Yamaha tornerà in pista lunedì e martedì, per gli ultimi due giorni di prove invernali sulla pista di Portimao. In Algarve si presenteranno con la nuova livrea e completeranno il lavoro prima di volare in Australia. Phillip Island ospiterà gli ultimi due giorni di test prima che inizi la stagione 2024 del Mondiale Superbike.