SBK | Portimao, Gara 1: vince Bautista, Ducati campione del mondo!

Portimao è una montagna russa di spettacolo e adrenalina, Gara 1 della Superbike lo conferma, salvo poi avere un risultato finale praticamente fotocopia del resto della stagione. A trionfare è Alvaro Bautista, che regala la corona iridata a Ducati, campione costruttori al termine della prima manche del penultimo round della stagione Superbike.

La vittoria però non è arrivata in scioltezza per il campione del mondo in carica, che ha combattuto duramente con i due soliti avversari e Alex Lowes, scattato dalla seconda casella, a suon di sportellate, sorpassi e controsorpassi. Ad avere la meglio è stato il portacolori Aruba.it Racing – Ducati, che nel finale ha dato uno strappo vincendo con un margine di poco più di due secondi sul diretto rivale in campionato Toprak Razgatlioglu.

Il turco, che sulla pista dell’Algarve è sempre stato fortissimo, ha dato filo da torcere allo spagnolo, salvo poi doversi accontentare della seconda posizione alla bandiera a scacchi. Impossibile per Bautista chiudere i giochi in Gara 1, ma si prende ancora qualche punticino sul pilota Yamaha, che precede al traguardo Jonathan Rea.

Scattato dalla pole position, il rinvigorito nordirlandese affronta quest’ultima parte di stagione da pilota Kawasaki con la voglia di fare bene e, dopo aver siglato la Superpole, ha provato con tutte le sue forze a confermare il risultato in gara. Tuttavia, si è fermato in terza posizione, chiudendo il podio e dando prova di quanto il trio di testa faccia la differenza sulla lunga distanza.

Le sorprese non sono mancate in questa Gara 1 e, se Alex Lowes è andato al comando salvo poi arretrare fino al quinto posto finale, Garrett Gerloff ha mostrato una grande costanza che l’ha portato fino ai piedi del podio. Lo statunitense del team Bonovo è il migliore degli indipendenti pur vedendo sfumare il sogno del podio, lontano ben cinque secondi. Lo statunitense precede il già citato Lowes, e anche Remy Gardner tira fuori gli artigli mettendo a segno una buona gara che gli consente di chiudere in sesta posizione.

L’australiano del team GRT chiude Gara 1 davanti a un altrettanto sorprendente Michael van der Mark, che non è il migliore dei piloti BMW, ma agguanta un settimo posto ottenuto dopo grandi lotte fino alla bandiera a scacchi. Iker Lecuona è ottavo e migliore dei piloti Honda, mentre chiudono la top 10 Andrea Locatelli e Xavi Vierge, nono e decimo rispettivamente.

Philipp Oettl resta fuori dal gruppo dei primi dieci e conclude Gara 1 in 11esima posizione. Il tedesco del team Goeleven resta davanti a Danilo Petrucci, che a Portimao fatica e non va oltre il 12° posto finale con la Ducati del team Barni. In difficoltà anche Axel Bassani, che chiude il gruppo dei ducatisti in 13esima piazza. Out l’altra Panigale V4R ufficiale: Michael Ruben Rinaldi incappa in un problema tecnico ed è costretto a rientrare ai box prima dello sventolare della bandiera a scacchi. 16° Lorenzo Baldassarri, 22° Gabriele Ruiu.