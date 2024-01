SBK | Svelata la BMW M 1000 RR, la nuova arma di Razgatlioglu

Nuova stagione, nuovo progetto, nuovo pilota: BMW si rinnova quest’anno in Superbike e lo fa puntando sulla stella del campionato, Toprak Razgatlioglu. Il binomio tra il turco e la Casa di Monaco è uno dei più attesi quest’anno e oggi si presenta ufficialmente. Dopo i primi test a Portimao, ecco che BMW toglie i veli alla M1000RR, l’arma con cui proverà a tornare in vetta nel 2024.

Cornice dell’evento è Berlino, dove Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark hanno finalmente svelato la moto con cui correranno nel Mondiale Superbike, accompagnati anche dalla coppia del team Bonovo, formata da Scott Redding e Garrett Gerloff. Formazione al completo per BMW, che mostra la sua armata chiamata a combattere per le posizioni di vertice.

Considerato uno degli avversari più temibili, Razgatlioglu sarà l’unico debuttante sulla M1000RR, vestendo così nuovi colori. Proprio la moto presenta infatti la classica livrea con i colori BMW, bianco, azzurro e rosso, con il nero come colore dominante. Imponente, quasi in stile MotoGP, con le ali che ormai siamo abituati a vedere nei prototipi e che pian piano si stanno facendo sempre più spazio anche nelle derivate di serie.

Photo by: BMW Motorsport BMW M 1000 RR 2024

Campeggia più bianco invece nelle M1000 RR del team Bonovo, formazione satellite che si presenta congiuntamente. Colori diversi, ma stessa linea aggressiva per le moto che si presentano con il caratteristico cupolino “all’ingiù”, una peculiarità che la differenzia dalle altre moto sulla griglia. Scelta vincente? Per scoprirlo non resta che attendere l’inizio della stagione, previsto per fine febbraio in Australia. Prima di partire con il nuovo campionato, potremo vedere tutti e quattro i portacolori BMW in azione a Portimao, in occasione dei test collettivi.