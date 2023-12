SBK | L’attesa è finita: Toprak debutta con BMW a Portimao e Jerez

L’attesa è stata lunga, ma finalmente è finita: domani Toprak Razgatlioglu proverà la BMW. Yamaha aveva vietato al turco di salire sulla M1000RR nei test di Jerez di fine novembre, pertanto il 2024 del campione del mondo 2021 inizia il 4 dicembre a Portimao, dove la Casa di Monaco svolgerà una giornata di test per poi recarsi a Jerez, dove effettuerà altri due giorni di prove.

Natale anticipato per Toprak, che avrà un primo assaggio della BMW sul tracciato portoghese e potrà cominciare il confronto con la Yamaha. Due moto diverse, un progetto nuovo e un salto nel vuoto per il turco, che domani si metterà alla prova insieme al compagno di squadra Michael van der Mark. I due gireranno in Algarve e torneranno a condividere il box dopo essere già stati compagni proprio all’epoca di Yamaha.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team

Dopo un solo giorno di test a Portimao, tutto il team si sposterà a Jerez de la Frontera per altri due giorni di prove. Sul tracciato andaluso, BMW girerà sia il 5 che il 6 dicembre, continuando il processo di adattamento tra Razgatlioglu e la M1000RR. La pista a sud della Spagna è una delle mete prescelte non solo per il clima, ma anche perché si potrà avere un riferimento simile a quello dei rivali, che qui hanno già provato a fine novembre.

Non solo BMW: in occasione del test organizzato dalla Casa tedesca, scenderanno in pista anche i due portacolori del team HRC. Vedremo infatti sia Iker Lecuona che Xavi Vierge, confermati in Honda per la prossima stagione e pronti a svolgere due giorni di test in sella alla moto 2024. Attenzione anche a Sam Lowes, presente con il team Marc VDS. Il britannico avrà un primo assaggio della Ducati e della Superbike proprio sulla pista andalusa e si preparerà così alla sua stagione di debutto nelle derivate di serie.