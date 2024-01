SBK | Storie tese tra Redding e van der Mark nei test di Jerez

Siamo solamente all'inizio dei test invernali, ma in casa BMW sembra esserci già agitazione. E non solo perché l'arrivo di un pezzo da 90 come Toprak Razgatlioglu consente di sognare in grande ad un marchio che da quando è tornato sulla scena del Mondiale Superbike ha fatto i conti con più delusioni che gioie.

Nei minuti conclusivi della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera, il pilota turco ha infatti montato una gomma SCQ per andare a caccia del tempo e al suo codone si sono incollate le altre due M 1000 RR di Michael van der Mark e Scott Redding.

E tra i due ex compagni di squadra, vogliosi entrambi di osservare da vicino Toprak, c'è stato un duello degno di un finale di gara più che di una banale giornata di test, che è sfociato anche in un contatto alla curva 13. Una situazione che ha fatto innervosire particolarmente il pilota olandese, scelto da BMW per rimanere nel team ufficiale accanto al nuovo arrivato.

"Non ha fatto niente di sbagliato? Onestamente, sono uscito in pista e ho seguito Toprak. Tutti e tre abbiamo montato una SCQ ed ero quasi attaccato a Toprak. Scott ha deciso di passarmi verso metà giro. Non ho lasciato uno spazio tra me e Toprak. Voleva infilarsi tra noi due. L’ho ripassato. All’ultima curva ha deciso di ributtarsi dentro, colpendomi", ha detto van der Mark.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Michael Van Der Mark

"Si tratta di una mancanza di rispetto. Per questo non ci sono parole. È un test, non un weekend di gara. Voleva dimostrare qualcosa, mettere di nuovo tutto su Instagram per far vedere chi è il migliore e dormirci bene la notte. Prima che mi colpisse ho provato a passarlo all’esterno in staccata. Volevo riportarmi davanti", ha aggiunto.

In molti ci hanno visto una ripicca per essere stato "esiliato" al Bonovo Racing, ma il britannico ha provato ad assicurare che non c'è stata alcuna malizia nei confronti di van der Mark e che il suo intento era solo quello di osservare Razgatlioglu da vicino.

"Davanti c’erano i due piloti ufficiali e ovviamente io volevo seguire Toprak; voglio imparare, voglio vedere. Nello stesso giro avevo già passato van der Mark due volte e lui mi ha ripassato. L’ho passato in curva 9, lui mi ha ripassato e io l’ho ripassato in curva 11. All’ultima curva ha provato a staccare all’esterno; è stata una manovra rischiosa. Una manovra da pazzi, se fossi stato in lui avrei accettato di seguirmi", ha detto Redding.

"In curva 1 ho staccato forte, lui si è buttato all’interno e quindi questo ha rovinato il mio primo giro con la SCQ. Poi sono tornato a spingere e ho realizzato il mio miglior giro. Siamo tutti molto vicini e tutti vogliono realizzare il loro miglior tempo. Io volevo solo seguire la miglior moto come avevo fatto l’anno scorso in Superpole. Volevo vedere quale fosse il mio pieno potenziale. Siamo usciti dai box e loro sono usciti nello stesso momento. Da parte mia non c’è nessun rancore", ha concluso.