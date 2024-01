SBK | Bassani: “Devo cambiare stile di guida, ma la direzione è giusta”

La classifica dei tempi al termine dei due giorni di test a Jerez de la Frontera non rende giustizia ad Axel Bassani, che ha viaggiato nelle retrovie chiudendo fuori dalla top 10 con la sua Kawasaki. Tuttavia, il cronometro non è stato il focus dei test per il pilota veneto, che si è concentrato sull’adattamento alla nuova moto, sui cui è salito la prima volta solo a novembre.

Tanto lavoro nel box #47, che ha completato molti giri con l’obiettivo di familiarizzare con la ZX-10RR e adattare il proprio stile di guida: “Son stanco, abbiamo fatto tanti giri. Ma abbiamo anche provato tante cose, ho fatto il mio primo long run, ho montato la gomma da tempo, la prima che usavo. È un po’ tutto nuovo, ma abbiamo capito tante cose e la direzione da prendere, che è la cosa più importante”.

“Comunque non è facile, perché adesso mi devo adattare molto alla moto”, spiega Bassani al termine dei test. “Sto cercando di cambiare il mio stile, ma non è così immediato. Devi provare e sbagliare fino a che riesci, ma secondo me siamo sulla buona strada. Il problema è che vanno tutti forte, quindi sembra che fai schifo! Bulega è andato mezzo secondo sotto al record della pista, quindi diventa tutto ancora un po’ più difficile. Ma è meglio, perché il livello è alto e ti devi impegnare ancora di più”.

Archiviati i test di Jerez, è ora il momento di proiettarsi a quelli di Portimao. In Algarve, Bassani proseguirà il lavoro di adattamento alla Kawasaki, che ritiene una moto con una buona base a cui deve solo fare l’abitudine: “Il limite più grande della moto? Penso sia più un mio limite, perché in questo momento faccio fatica a inserire la moto in curva e farla girare. È dove perdo di più anche rispetto al mio compagno di squadra, ma poco alla volta ci stiamo avvicinando. In quella parte del modo di guidare, ho dovuto cambiare completamente il mio stile di guida. Non è facile perché hai sensazioni differenti, sei abituato a determinate cose, invece devi fare il contrario e ci vuole un po’ di tempo”.

Axel entra poi nel dettaglio e spiega la differenza tra la Panigale V4R, moto che ha guidato fino allo scorso anno, e la ZX-10RR, arma che ha ereditato da Jonathan Rea e con cui disputerà la stagione 2024 del Mondiale Superbike: “Sono due moto diverse, la Ducati sicuramente adesso ha una base perfetta. La moto funziona, mentre in Kawasaki dobbiamo solo lavorare. Secondo me la moto c’è, la base è buona, i ragazzi lavorano tanto, quindi si può arrivare a giocarsela”.

“Non andiamo in Australia a giocarci la vittoria. Miglioriamo un po’ alla volta, arriviamo a fine stagione per giocarci qualcosa di importante, ma dobbiamo stare calmi. Gli altri sono a posto e noi non dobbiamo esagerare, tanto non serve a niente in questo momento. Penso che i test siano fatti per lavorare. Durante l’inverno ci sono tanti campioni del mondo, poi durante la stagione sono sempre gli stessi a giocarsela, quindi vedremo”, conclude Bassani.