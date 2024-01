SBK | Bulega: “Vedendo il record ho sorriso! Rivali preoccupati? Spero"

I test di Jerez de la Frontera ci hanno lasciato una prima idea di quelle che saranno le forze in campo in questa stagione 2024 del Mondiale Superbike e Nicolò Bulega si è subito presentato come un osso duro. Leader della prima giornata, si è imposto anche nel Day 2, abbattendo il record della pista e stupendo tutti. Il rookie sembra si stia adattando bene alla Panigale V4R e nei due giorni di prove è stato il riferimento sul giro secco, ma pian piano anche in termini di passo.

Se già nella prima giornata si era mostrato a proprio agio con la Ducati del team Aruba, nel giorno conclusivo di test, Bulega ha compiuto ulteriori passi in avanti che gli permettono di lasciare il circuito andaluso con grande soddisfazione: “Sono contento, perché abbiamo fatto un altro passo avanti con la moto e io mi sono trovato meglio rispetto a ieri. Comunque era normale perché eravamo al secondo giorno, quindi il feeling è aumentato”.

Uno stint di tre, quattro giri, poi di nuovo al box. Questo è stato il modus operandi del campione in carica Supersport, che ha firmato i tempi migliori con la SCQ prima di effettuare una piccola simulazione con gli pneumatici da gara: “Abbiamo lavorato bene, il time attack è venuto molto bene. Poi sono contento perché rispetto alla prima giornata sono riuscito a migliorare anche con le gomme da gara. Abbiamo fatto un test molto buono e importante. Ora cerchiamo di continuare così”.

Photo by: Ducati Corse Nicolò Bulega

Essendo un debuttante in Superbike, Bulega non è mai stato considerato tra i favoriti. Tuttavia, questi test sembrano lasciar presagire altro, ma il pilota Ducati resta con i piedi ben saldi in terra. Si tratta solo dei primi test invernali e c’è ancora molto lavoro da svolgere: “Cambia l’approccio o l’obiettivo? Sinceramente non cambia niente perché è vero che sono andato molto bene, però rimano un rookie. I miei obiettivi sono altri rispetto a qualche top della categoria. Chiaramente mi piacerebbe arrivare il più avanti possibile, ma vedremo come saranno le gare”.

Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati mantiene un profilo basso, ma rivela di non aver potuto nascondere la soddisfazione dopo aver letto sul dashboard il tempo da record che aveva firmato. Bulega ha infatto abbattuto il riferimento che resisteva da 2019 e che apparteneva a Jonathan Rea, siglando un 1’37”809: “Sono molto orgoglioso e felice. Il primo test dell’anno è stato incredibile! Ovviamente fare quel tempo non è stato semplice, ma quando ho visto sul dashboard il mio tempo ho sorriso”.

Conclusi i test di Jerez, i piloti riposeranno nel fine settimana per poi tornare in azione a Portimao. Sul tracciato lusitano si svolgeranno altri due giorni di test, che saranno importanti per proseguire il lavoro delle prove di Jerez e arrivare pronti a Phillip Island, dove a fine febbraio gli ultimi test precedono il primo round della stagione: “Per i prossimi test non penso a niente di speciale, solo continuare su questa linea. Voglio sentirmi sempre meglio sulla moto. Onestamente, mi sento abbastanza pronto, perché nel Day 2 con le gomme da gara sono migliorato molto. Penso di poter essere veloce in gara. Rivali preoccupati? Al momento non ne sono sicuro, ma lo spero”.