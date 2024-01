SBK | Test Jerez: Bulega infiamma il Day 1, è quasi record

Il debutto in Superbike di Nicolò Bulega inizia alla grande, nella giornata odierna sono andati in scena i primi test invernali a Jerez de la Frontera e il portacolori Aruba ha subito potuto mettere alla prova la Panigale V4R presentata lunedì a Madonna di Campiglio. Il primo impatto è decisamente positivo, perché il rookie ha sfiorato il record della pista firmando un 1’38”292 che è il miglior crono della giornata.

Per un pilota Aruba che vola, un altro sembra faticare: guardando la classifica dei tempi, Alvaro Bautista figura in 11esima posizione. Il Campione del mondo in carica quest’anno deve combattere contro il regolamento prima che contro i rivali. Lo spagnolo è decimo tra i piloti SBK (11° se si considera il secondo tempo di Bradl in sella alla MotoGP), ma il focus del lavoro è quello del bilanciamento dei pesi per riequilibrare la moto zavorrata secondo le nuove modifiche regolamentari. Bautista paga un secondo e mezzo dal nuovo compagno di squadra.

Bulega si è issato in cima alla classifica dei tempi quando mancava ben più di un’ora al termine del Day 1 e nessuno è riuscito a insidiarlo, nemmeno Stefan Bradl. Il tedesco era in pista per svolgere dei test con la Honda MotoGP ed è rimasto a oltre un secondo dal leader di giornata. Il rookie del team Aruba.it Racing – Ducati ha rifilato quasi 1.2 secondi al secondo pilota più veloce del Day 1: Alex Lowes.

La prima giornata di test ci dà un assaggio di quella che sarà la stagione, con tre marchi diversi nelle prime tre posizioni. Il terzo crono è quello di Toprak Razgatlioglu, che ha dimostrato velocità sin dai primi giri di questa mattina ed è stato al comando per diverso tempo. Il turco era alla prima uscita con la BMW insieme ai rivali e non ha sfigurato, anzi. Terzo al termine del Day, paga poco più di un secondo e precede il compagno di squadra Michael van der Mark, quarto.

Il primo dei piloti Yamaha è, a sorpresa, Remy Gardner. L’australiano firma il quinto tempo con la Yamaha del team GRT (l’unica in pista oggi, Dominique Aegerter è stato fermo per un virus) e precede Jonathan Rea. Il nordirlandese chiude la prima giornata di test a Jerez con il sesto crono e, in sella alla sua Yamaha, paga quasi 1.4 secondi dalla vetta.

Uno dei piloti più attesi di questi test invernali è sicuramente Andrea Iannone, che oggi è sceso in pista con la Ducati del team Goeleven. Il pilota di Vasto è alla sua seconda uscita con la squadra, dopo il debutto avvenuto lo scorso novembre proprio sulla pista andalusa. 67 giri all’attivo per Iannone, che paga 1.3 secondi dal leader di giornata e precede il compagno di marca Danilo Petrucci. Nono tempo per il portacolori Barni, mentre fra i due si inserisce Garrett Gerloff, in sella alla BMW del team Bonovo.

Decimo tra i piloti Superbike il già citato Bautista, con Andrea Locatelli in undicesima posizione davanti al nuovo portacolori del team GMT94 Philipp Oettl, 12°. Scott Redding è alle prese con una giornata difficile ed è solo 13°. Debutto complicato per Axel Bassani, 14° con la Kawasaki ufficiale. Il pilota veneto precede l’altro debuttante, Sam Lowes. Il britannico ha girato oggi con la Ducati del team Marc VDS, che esordisce quest’anno in Superbike. Inizio di 2024 in salita anche per Honda, che vede i due portacolori molto in difficoltà. Iker Lecuona e Xavi Vierge viaggiano nelle retrovie e sono 16° e 18° rispettivamente. Tra loro si inserisce Tito Rabato, 17° con la Kawasaki del team Puccetti.