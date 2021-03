Yamaha GRT svela la R1 per la nuova stagione SBK

Squadre e piloti scendono in pista domani per i test collettivi di Barcellona, ma alla vigilia dei due giorni di prove c’è grande fermento: gran parte dei team ha svelato oggi le moto con cui disputeranno la stagione 2021 e tra questi c’è Yamaha GRT. Il team indipendente ha tolto i velli alla YZF-R1 che quest’anno sarà affidata al confermato Garrett Gerloff e al debuttante Kohta Nozane.

La squadra ha mantenuto i colori tipici Yamaha, puntando alle migliorie tecniche e al lavoro nei box con i due piloti, che cercano di progredire per continuare sulla scia di risultati positivi ottenuti lo scorso anno. Gerloff arriva alla nuova stagione forte dei tre podi conquistati nel 2020 e vuole ripetersi, oltre a provare a migliorare ulteriormente. Lo statunitense ha rappresentato la grande sorpresa della stagione passata e vorrà confermare le buone sensazioni disponendo anche di una moto che gli consenta di lottare con il gruppo di testa.

Dovrà invece adattarsi alla nuova categoria Kohta Nozane, campione in carica della superbike nazionale giapponese. Il rookie è pronto al debutto in sella alla YZF-R1, che ha già provato nei precedenti test di Misano. Nozane continuerà a familiarizzare con la categoria e con la nuova moto anche in questi giorni di test a Barcellona, dove si potrà confrontare in pista anche con gli altri piloti del mondiale.

Filippo Conti, Team Manager GRT, afferma: “Siamo molto orgogliosi di svelare la nostra livrea 2021 qui a Barcellona. Ovviamente, abbiamo delle aspirazioni molto alte per questa nuova stagione, a seguito di un 2020 molto positivo, con Garrett Gerloff che è riuscito a conquistare diversi podi e ha lottato per le vittorie. Kohta Nozane si sta adattando bene nel team e migliora costantemente ogni volta che sale sulla moto. Non vediamo l’ora di iniziare con il nuovo look per il 2021 delle nostre Yamaha R1”.

Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 1 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 2 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 3 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 4 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 5 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 6 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 7 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 8 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team, Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 9 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 10 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 11 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 12 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 13 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 14 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 15 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 16 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 17 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 18 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 19 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 20 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 21 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 22 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 23 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 24 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 25 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 26 / 26 Foto di: Yamaha Motor Racing