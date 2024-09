SBK | Mia Rusthen, che emozione: è stata dimessa dall'ospedale e cammina!

La notizia è arrivata inattesa, ma questa volta è di quelle che fanno veramente bene all'anima. Il recupero di Mia Rusthen procede a gonfie vele, forse anche meglio del previsto, perché la famiglia ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni tramite i canali social della pilota norvegese.

Un breve video testimonia le sue dimissioni dall'ospedale di Sunnas, la struttura in cui aveva iniziato il percorso di riabilitazione che si è reso necessario dopo il terribile incidente di cui era stata vittima lo scorso giugno a Misano, in occasione della gara inaugurale del Mondiale Femminile, riportando un politrauma alla testa che aveva chiesto un intervento immediato al Bufalini di Cesena e l'induzione del coma prima del trasferimento in Norvegia.

E non solo è tornata a casa, perché il video mostra che lo ha fatto sulle sue gambe. Con il supporto della sorella, ma camminando. Un qualcosa che appena qualche settimana fa poteva apparire quasi come un miraggio e che invece ora è realtà. Come spiega la stessa famiglia, il percorso da fare è ancora molto lungo, ma sicuramente questo è un passo importante nella direzione giusta.

"Ecco Mia, 12 settimane dopo l'incidente di Misano, durante le tanto attese dimissioni dall'ospedale di Sunnas. Guardate come cammina da sola, solo con un po' di supporto della sorella maggiore!", spiega il testo che accompagna il video.

"Le cose stanno progredendo in tutti i sensi con Mia. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, fa progressi e padroneggia sempre di più. E' una vera campionessa, lavora duramente come sempre, sia attraverso le risate, le lacrime e la disperazione, e non si arrende mai, anche se a volte la tentazione è forte".

"Mia è tornata! E' intelligente, forte, dolce, sensibile, testarda, divertente e meravigliosa come è sempre stata. La strada è ancora lunga per Mia, e la battaglia è la sua, ma noi tutti facciamo il tifo per lei e la sosteniamo il più possibile. Sappiamo che tutti voi fate lo stesso. Significa molto! Grazie!", conclude la famiglia, che questa volta nella firma del messaggio aggiunge la stessa Mia. E anche questo è proprio bello...