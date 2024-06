SBK | Rusthen operata per ridurre un’emorragia cerebrale: è in coma indotto

La nuova era del motociclismo è iniziata con il Mondiale femminile, che tuttavia non è partito nel migliore dei modi: a Misano, Gara 1 (la prima della storia del campionato) è stata interrotta dopo solo 6 giri a causa di un brutto incidente che ha visto protagonista Mia Rusthen. La pilota, caduta alla Curva 16, è stata immediatamente soccorsa in pista e poi trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena.

Lì, è stata stabilizzata dopo aver diagnosticato una lesione alla testa ed una commozione cerebrale. Dopo molto riserbo sia sulla dinamica dell’incidente (mai trasmesso dalle immagini) sia sulle informazioni sulla sua salute, è stata la famiglia a parlare, emettendo una nota ufficiale nella serata di sabato.

La famiglia Rusthen conferma la lesione alla testa e proprio ieri Mia è stata sottoposta a un intervento per rimuovere un’emorragia cerebrale e per alleviare la pressione sulla testa. Così, è stato indotto il coma artificiale, come si legge nella nota: “Cari tutti voi. Ecco un nuovo aggiornamento: Mia è attualmente in coma artificiale. È stata sottoposta a un intervento chirurgico per alleviare la pressione sulla testa e rimuovere un'emorragia”.

“Il dottore è molto positivo e soddisfatto del risultato. La pressione nel suo cervello è stabile e i suoi segni vitali sono stabili. Apprezziamo tutto il pensiero e l'amore già inviato a Mia. Questo significa tutto, anche se lei è la donna più tosta del mondo!”, conclude la nota, che lascia un barlume di speranza parlando della positività dei medici. Le prossime ore saranno cruciali e seguiranno aggiornamenti.

Ci uniamo all’affetto degli appassionati per augurare a Mia Rusthen una pronta guarigione.