SBK | Magny-Cours: Bulega vince anche Gara 2! Petrucci secondo

Un assolo strepitoso. Nicolò Bulega firma la domenica perfetta a Magny-Cours cogliendo una vittoria in solitaria in Gara 2 con una gara in cui non ha fatto prigionieri sin dalla partenza.

Scattato bene dalla pole, il pilota italiano del team Ducati Aruba.it ha preso il largo sin dai primi giri, salutando la compagnia e ritrovandoli solo una volta tagliato il traguardo.

Solo un solido Danilo Petrucci - primo tra i privati con la Ducati Panigale V4 del team Barni Racing - ha provato a mettere pressione al connazionale, ma non ha avuto modo di tenere lo stesso ritmo.

Per Ducati un 1-2 molto importante, perché continua a certificare sia la bontà della moto che la crescita di Bulega, rookie sempre più a suo agio nella categoria. Ora Bulega è il primo rivale di Toprak Razgatlioglu, staccato di 55 punti dal turco che è stato costretto a saltare quasi per intero questo fine settimana dopo l'incidente avvenuto nel corso delle libere.

A completare il podio Garrett Gerloff, splendido nella lotta in casa BMW con Michael van der Mark. Gerloff, sornione nelle prime fasi della gara, ha completamente cambiato ritmo dal decimo giro in poi. Quello lo ha aiutato ad arrivare al momento clou della gara con un passo migliore rispetto all'olandese.

Van der Mark, con la seconda BMW al traguardo, ha dovuto cedere anche il quarto posto allo scatenato Alex Lowes. Il pilota britannico della Kawasaki, partito molto bene ma costretto a scivolare in 15esima posizione probabilmente per un errore in scalata al primo giro.

Lowes, in possesso del terzo miglior passo dopo quelli di Bulega e Petrucci, ha recuperato posizione su posizione sino a beffare van der Mark e chiudere ai piedi del podio.

Remy Gardner ha regolato Scott Redding e Xavi Vierge, ottavo, mentre è bene ricordare che il round francese ha visto mancare i tre top rider della categoria, ossia Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista, ma le lotte, i duelli entusiasmanti non sono mancati.

Ciò che invece è mancato è stato Andrea Iannone. Il pilota di Vasto ha faticato anche in questa manche, concludendo la gara fuori dalla Top 10, in 12esima posizione. Non bene nemmeno Michael Ruben Rinaldi, il quale ha completato la gara alle spalle di Iannone, 15esimo. 13esimo invece Del Bianco.

Peccato invece per Axel Bassani. Il pilota italiano del team ufficiale Kawasaki si è visto comminare un Long Lap Penalty per non aver perso 1 secondo dopo aver tagliato una curva. Axel ha scontato la penalità mentre si trovava al quarto posto, in piena lotta con Gerloff e van der Mark per il gradino più basso del podio. Invece ha chiuso 11esimo.