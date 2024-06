SBK | Rusthen potrebbe essere presto trasferita in Norvegia

Giungono notizie dal Bufalini di Cesena, dove da sabato è ricoverata Mia Rusthen dopo una brutta caduta avvenuta nella gara inaugurale del Mondiale femminile. La pilota norvegese potrebbe presto lasciare l’ospedale per essere trasferita in Norvegia, dove proseguirà le cure. Così si legge in una nota diffusa dagli organi ufficiali Superbike.

Rusthen è caduta al sesto giro della prima gara della storia del mondiale femminile. Immediatamente soccorsa in pista, è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena, dove è stata diagnosticata una commozione cerebrale. Nella serata di sabato è stata operata per ridurre un’emorragia cerebrale e alleviare la pressione alla testa, così le è stato indotto il coma.

“Le condizioni di Mia Rusthen continuano a essere stabili. Potrebbe essere trasferita dall’Italia a un ospedale in Norvegia nei prossimi giorni, in base all’approvazione dello staff medico”, recita la nota ufficiale diffusa questa mattina. Dunque, potrebbe essere una buona notizia.

Rusthen ha debuttato questo fine settimana nel Mondiale femminile, dopo aver partecipato fino allo scorso anno al Campionato europeo dedicato alle donne. La norvegese ha corso con il team Trasimeno, mentre nel WorldWCR è impegnata con il suo team, il Rusthen Racing.