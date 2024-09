SBK | BMW: "Toprak deve riposare". Round di Cremona in dubbio?

Magny-Cours è stato il round dei colpi di scena che potrebbero sconvolgere la lotta al titolo mondiale Superbike. Nel venerdì di libere, Toprak Razgatlioglu ha perso il controllo della sua BMW, impattando violentemente le barriere della Curva 14 che proteggono l’interno della curva successiva.

Il pilota BMW si è rialzato con le sue gambe, ma è stato portato al centro medico prima e all’ospedale di Moulins poi per accertamenti. Gli esami medici hanno evidenziato un pneumotorace, che gli ha impedito di scendere in pista il sabato e la domenica, saltando le tre gare del weekend.

Si trattava di una grande occasione per i rivali, che potevano approfittare della sua assenza per rosicchiare qualche punto in campionato. Inizialmente i piloti Ducati sono riusciti a trarre vantaggio dalla situazione, ma domenica in Gara 2 Alvaro Bautista è caduto rimediando la frattura di una costola e interrompendo la sua rincorsa in campionato (almeno per domenica pomeriggio).

Caduta di Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

I tre zeri consecutivi di Razgatlioglu sono comunque il minimo rispetto all’esito che avrebbe potuto avere la bruttissima caduta di cui è stato protagonista nelle FP2. Le immagini sono infatti impressionanti e lo pneumotorace traumatico gli fa quasi tirare un sospiro di sollievo al pensiero che sarebbe potuta andare molto peggio. Tuttavia, l’infortunio non è stato leggerissimo e il turco ha bisogno di riposare, così come afferma BMW.

La squadra ha diramato un comunicato in cui aggiorna sulle condizioni del pilota tramite le parole del responsabile BMW Motorrad Motorsport Sven Blush: “Abbiamo ricevuto buone notizie dalla Francia. Anche se Toprak ha ancora bisogno di tempo e riposo per recuperare completamente, vorremmo ringraziare tutti coloro che a Magny-Cours e all'ospedale di Moulins si sono presi cura di Toprak. Faremo tutto il possibile per sostenere i suoi progressi positivi. Tuttavia, non affretteremo i tempi, perché la salute di Toprak è la nostra priorità assoluta. Tornerà a correre quando sarà possibile, senza rischi per la salute”.

Razgatlioglu è già in viaggio verso l’Italia: si recherà a Cremona per il round della Superbike che andrà in scena la prossima settimana, ma ancora non è chiaro se potrà scendere in pista o meno. Lo conferma lo stesso comunicato BMW, dove si legge che il pilota ha già ricevuto l’autorizzazione a lasciare la Francia per recarsi in Italia. Qui proseguirà il trattamento per continuare la guarigione, che sta andando in maniera positiva, stando a quanto hanno riportato i medici di Magny-Cours.