SBK | Rusthen trasferita in una struttura specializzata per la riabilitazione

Il percorso di recupero prosegue per Mia Rusthen, protagonista di un brutto incidente ormai più di un mese fa a Misano in occasione della prima gara del Mondiale femminile. La pilota norvegese, inizialmente ricoverata al Bufalini di Cesena, era stata poi trasferita nel suo paese natale, dove ha ricevuto le cure circondata dalla sua famiglia. Proprio i suoi cari hanno fornito un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni, informando che è stata trasferita in una struttura specializzata nella riabilitazione.

“Cari tutti, sappiamo che molti si chiedono come stia Mia, quindi ecco un piccolo aggiornamento: Mia è stata trasferita al Sunnaa Hospital per un'ulteriore riabilitazione e allenamento dopo l'incidente avvenuto durante il primo round WorldWCR il 15 giugno, quando Mia ha subito una lesione cerebrale traumatica”, si legge nella lunga nota diffusa dalla famiglia Rusthen tramite i profili social della pilota.

“Il percorso di recupero è lungo e difficile dopo un infortunio così grave. Ci sono molte fasi e sfide lungo il percorso e, purtroppo, nessuno può prevedere l'esito finale ancora per molto tempo. Quello che sappiamo, invece, è che Mia ha le migliori condizioni e che è nelle mani migliori. Mia sta già dimostrando una forza e una volontà impressionanti, che ogni giorno fanno piccoli e grandi progressi nella giusta direzione”, racconta ancora la famiglia.

Mia Rusthen è caduta in Gara 1 del primo round della storia del WorldWCR, riportando un politrauma alla testa. Operata per ridurre la pressione cerebrale la sera stessa, è entrata in coma indotto e ora prosegue il suo percorso di riabilitazione in Norvegia, dove è seguita vicino dalla sua famiglia, che spiega quanto sia lungo il percorso di recupero e come i tempi di rientro siano ancora lontani: “Detto questo, è ancora in una fase in cui ha bisogno di calma e protezione. Mia non può quindi ancora ricevere visite in modo adeguato, come si sono chiesti in molti. Inoltre, al momento non è in grado di utilizzare i social media o di rispondere ai messaggi. Ma gli auguri e i saluti sono ovviamente ricevuti con gratitudine e consegnati a Mia”.

“È anche troppo presto per dire qualcosa sul possibile ritorno di Mia alle corse, se non che la stagione di quest'anno è finita. Per questo motivo, Mia è motivata a sapere che il posto nel Campionato del Mondo la attende il giorno in cui sarà eventualmente pronta. Solo il tempo e la pazienza mostreranno il cammino di Mia. E con lei ci sono speranza, forza e amore a palate. Grazie di cuore per tutto il sostegno e l'attenzione che continuate a dare a Mia e a noi. Cordiali saluti, famiglia di Mia”, conclude la nota.