WRC: Sordo e Solberg con la Hyundai al Rally di Spagna

Come ormai da tradizione, la Hyundai Motorsport svela con largo anticipo i piloti scelti per prendere parte al prossimo round del FIA WRC.

Terminate le ostiche fatiche dell'Acropolis Rally in Grecia, è già tempo di pensare al Rally di Spagna che avrà luogo nel fine settimana del 14-17 ottobre.

Le i20 Coupé WRC Plus ufficiali saranno come sempre tre, con la #8 che verrà condivisa dal duo estone Ott Tänak/Martin Järveoja e la #11 affidata ai belgi Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe.

La terza macchina coreana costruita ad Alzenau sarà preparata, come ampiamente previsto, per gli idoli locali Dani Sordo e Cándido Carrera, che avranno quindi modo di provare ad essere protagonisti sui percorsi di casa davanti ai propri tifosi.

Per riscaldarsi in vista dell'appuntamento spagnolo, Sordo e Carrera correranno questo fine settimana l'Açores Rallye del FIA ERC. Sulla meravigliosa isola di São Miguel, nell'arcipelago portoghese, la coppia porterà anche avanti il lavoro di sviluppo delle gomme per il Team MRF Tyres con la Hyundai i20 R5.

Infine c'è anche la conferma che una quarta Hyundai WRC andrà nelle mani di Oliver Solberg, che assieme ad Aaron Johnston farà il suo esordio sull'asfalto con questo mezzo nel Mondiale.