WEC | Ferrari, è una Hyperpole da pazzi con Giovinazzi ad Austin

Ferrari e Aston Martin scatteranno dalla Hyperpole per la Lone Star Le Mans, gara di 6 Ore che rappresenta la sesta tappa stagionale del FIA World Endurance Championship 2024.

Ad Austin cielo tornato assolato con qualche nuvola e temperature nuovamente sopra i 30°C per una bellissima battaglia cronometrica che ha visto svettare Antonio Giovinazzi e Robert Kubica con le Ferrari 499P tra le HYPERCAR.

In Classe LMGT3 un pimpante Ian James ha messo per la prima volta davanti a tutti la Aston Martin gestita dal proprio team, battendo l'azzoppata Sarah Bovy.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: tutti pazzi per Giovinazzi

"Tutti pazzi per Giovinazzi" è il coro che intonano sempre i tifosi del pugliese in autodromo e mai come oggi è per lui meritatissimo questo riconoscimento da parte della propria... curva-ultras!

1'50"390 è il crono ottenuto da Antonio con la 499P #51, la prima della sua nuova carriera endurance e con il doppio sorriso per il Cavallino Rampante, dato che in prima fila c'è anche la #83 privata di AF Corse con un Robert Kubica che si ferma a 0"277 da 'Giovi' e firma il primato tra le vetture private della categoria.

Bel terzo posto per Alex Lynn che risale nel finale con la Cadillac #2, mentre Charles Milesi ottiene la miglior prestazione di sempre per la Alpine terminando quarto con la A424 #35 staccato di 0"361 dal leader.

Resta un po' di amarezza ad Antonio Fuoco, quinto sulla 499P #50 a 0"4 dal compagno di squadra, per un pelo davanti alla Porsche #5 di Matt Campbell e alle BMW #20 e #15 condotte da Robin Frijns e Dries Vanthoor, alla prima Top10 raggiunta dalle M Hybrid V8 gestite da WRT.

Nona troviamo invece la Toyota #7 nelle mani di Kamui Kobayashi, attardato di 0"561, decima la Porsche #12 di Norman Nato (Jota) con 1"1 sul groppone.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

In Q1 già ottima era stata la prova per Giovinazzi in 1'50"734 seguito da Fuoco, amarezza invece per la Peugeot che si ritrova eliminata per 2 centesimi, pur registrando il miglioramento finale di Mikkel Jensen con la 9X8 #93 salendo 11° e superando per un soffio un delusissimo Sébastien Buemi con la Toyota #8, che accusa un distacco di 0"9 dalla vetta.

Tra i musi lunghi anche Mick Schumacher e Kévin Estre; il tedesco ha avuto un problema alla portiera della sua Alpine #36 che gli ha fatto perdere tempo e concentrazione, senza andare oltre il 13° posto, proprio davanti al francese della Porsche #6, lamentatosi della poca competitività della sua 963 ufficiale.

In ottava fila partiranno la Peugeot #94 di Paul Di Resta e la Porsche #99 di Julien Andlauer (Proton Competition), seguite dalla Porsche #38 griffata Jota che Jenson Button ha pure mandato in testacoda nel finale di sessione e la Lamborghini SC63 di Daniil Kvyat, rimasta ad 1"6 dalla vetta.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3: prima zampata per James e AMR

Con una prestazione maiuscola, James si regala la prima Hyperpole in carriera con la Aston Martin #27 gestita dal suo team, Heart Of Racing.

Il britannico mette la Vantage davanti a tutti in 2'05"587, battendo per 0"172 la Lamborghini #85 di Sarah Bovy, con la portacolori delle Iron Dames che si è dovuta arrendere ad ulteriori tentativi a causa di un guasto al servosterzo.

Ottima seconda fila per François Heriau e la Ferrari #55 di AF Corse, la migliore delle 296 dato che la #54 di Thomas Flohr conclude al sesto posto.

Tra le vetture di Maranello si infilano la Porsche #92 di Manthey PureRxcing affidata ad Alex Malykhin e la Corvette #81 di Tom Van Rompuy (TF Sport), tutte con ritardi sopra il mezzo secondo.

Settimo tempo per James Cottingham guidando la McLaren #59 di United Autosports, capace di tenersi alle spalle la Aston Martin #777 di Clément Mateu (D'Station Racing), il rientrante Ben Keating con la Ford Mustang #88 di Proton Competition e Darren Leung sulla BMW #31 del Team WRT.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting Foto di: JEP / Motorsport Images

In Q1 era stata la Bovy a chiudere davanti in 2'06"009 dopo aver dovuto anche fermarsi ai box, ma è stato il miglioramento in extremis da parte di Keating ad eliminare beffardamente Josh Caygill, 11° con la McLaren #95 di United Autosports, e Leung decimo a tirare un sospiro di sollievo passando il turno per appena 0"004.

In sesta fila vedremo anche la Lexus #78 di Arnold Robin, con le RC F dell'Akkodis-ASP unico marchio a non avanzare nella sessione seguente dato che Takeshi Kimura è penultimo sulla #87.

In tredicesima piazza abbiamo Hiroshi Koizumi al volante della Corvette #82 di TF Sport, che al suo fianco avrà Ryan Hardwick sulla Ford Mustang #77 di Proton Competition.

Solo 15° Ahmad Al Harthy e la BMW #46 del Team WRT che condivide con Valentino Rossi, davanti alla Porsche #91 di Yasser Shahin (Manthey EMA), Kimura e al fanalino di coda Claudio Schiavoni, armato della Lamborghini #60 di Iron Lynx, a pagare un ritardo di 3"6 dalla Huracan leader di categoria.

La Lone Star Le Mans, gara di 6 Ore, scatterà alle 13;00 locali di domenica, le 20;00 in Italia.

HYPERCAR - CLASSIFICA HYPERPOLE

HYPERCAR - CLASSIFICA Q1

LMGT3 - CLASSIFICA HYPERPOLE

LMGT3 - CLASSIFICA Q1