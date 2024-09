WEC | Austin, Libere 3: Cadillac davanti a Ferrari e Toyota

Cadillac e Corvette sentono l'aria di casa e si issano al comando al termine delle Prove Libere 3 della Lone Star Le Mans, sesta tappa stagionale del FIA World Endurance Championship 2024.

Ad Austin cielo nuvoloso e temperatura lievemente più bassa rispetto a ieri (27°C), anche se le minacce peggiori sembrano essere per la gara di 6h di domenica, con pioggia prevista copiosa.

Alcuni raggi di sole si sono fatti largo nel cielo, mentre la direzione gara ha anche decretato pista bagnata per qualche intermittente goccia di pioggia nella prima parte dei 60' di sessione, interrotti brevemente a 20' dal termine con un Full Course Yellow per rimuovere detriti dalla curva 1.

La maggior parte dei team ha preferito effettuare dei long-run per sistemare le ultime cose in vista della gara e i tempi migliori sono per lo più usciti nelle tornate iniziali, con classifica piuttosto corta in entrambe le categorie.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

Tra le HYPERCAR, la mescola più utilizzata è stata la media, ma ovviamente va sottolineato che ognuno ha pensato a curare il proprio orticello, non sapendo carichi di benzina e stato degli pneumatici.

La Cadillac ha messo insieme 18 giri consecutivi con Alex Lynn, capace di fissare subito il limite a 1'51"471 prima di dedicarsi ai passaggi consecutivi, per poi lasciare spazio al suo collega Earl Bamber. Il britannico si è mostrato contento del lavoro svolto, indicando comunque Ferrari e Toyota come le favorite sul passo.

La V-Series.R ha nel complesso un margine di 0"383 sul decimo posto e le vetture che le terminano più a ridosso sono Ferrari e Toyota: le 499P ottengono il secondo posto a +0"040 con la #50, il quarto con la #83 di AF Corse - ancora la migliore delle private - e il settimo per la #51, mentre le GR010 Hybrid #7 e #8 sono terza e quinta, rispettivamente, sotto al decimo di distacco dalla vetta.

La più veloce delle Porsche è la #12 di Jota che si ferma sesta a +0"2, la sua gemella #38 conclude decima, dietro alla #99 di Proton Competition e davanti alle 963 ufficiali #6 e #5 gestite dal Team Penske, su cui sono state effettuate a lungo diverse regolazioni sulle sospensioni, non essendoci grande soddisfazione per quel che riguarda il bilanciamento.

La Alpine ottiene un ottavo tempo con la #36, mentre la #35 è 13a con alle spalle le Peugeot e le BMW, queste ultime divise dalla Lamborghini.

#81 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood Foto di: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 si registra la doppietta per le Corvette di TF Sport guidata dalla #81 che Charlie Eastwood porta al comando in 2'05"351, per 0"173 più rapido della #81 del suo collega Daniel Juncadella.

Terza nel finale si issa la Ferrari #54 di AF Corse grazie a Davide Rigon con un distacco di 0"3, per un soffio meglio della McLaren #59 di United Autosports e della Aston Martin #27 di Heart of Racing che completano la Top5.

Sesto crono per la Lamborghini #60 di Iron Lynx che ha mezzo secondo di ritardo dal primato, settima abbiamo invece la Ferrari #55 con alle spalle la Lexus #87 di Akkodis-ASP e la McLaren #95 di United, che assieme alla Porsche #92 di Manthey PureRxcing chiude una Top10 che vede le vetture nello spazio di 0"8.

Fra le BMW è sempre la #46 ad essere la migliore e Valentino Rossi si conferma il più rapido dell'equipaggio ottenendo l'11° posto a 1" dal leader. Indietro stavolta le Ford Mustang che si fermano 15a e 17a, in mezzo alle quali c'è la Porsche #91 di Manthey EMA.

Alle ore 15;00 locali (le 22;00 in Italia), sono previste le Qualifiche con assalto alle Hyperpole.