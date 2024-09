WEC | Austin, Libere 1: Campbell primo con la Porsche nel finale

Matt Campbell è il più veloce quando sventola la bandiera a scacchi sulle Prove Libere 1 della Lone Star Le Mans, sesta tappa stagionale del FIA World Endurance Championship.

Ad Austin il cielo questa mattina si è presentato rannuvolato, facendo quindi intendere che le previsioni per il fine settimana potrebbero essere azzeccate riguardo possibili piogge e temporali.

La temperatura era comunque di 30°C quando le vetture hanno preso il via del Circuit Of The Americas e i 90' di attività sono stati interrotti due volte per una bandiera rossa iniziale (causata da un problema tecnico in direzione gara) e poi per un Full Course Yellow che in totale hanno levato 20' ai protagonisti per spingere sull'acceleratore (che poi hanno avuto 5' aggiuntivi di recupero).

Con anche il fatto che andrà valutato bene il degrado gomme, c'è chi subito ha preferito mettere insieme il maggior numero di giri possibile per sistemare l'assetto e alla fine qualcuno ha comunque migliorato scalando la classifica, come nel caso dell'australiano.

Il portacolori della Porsche Penske Motorsport è stato in grado di issarsi in vetta alla Classe HYPERCAR con il tempo di 1'53"574, soffiando il primato a Robert Kubica, a lungo davanto a bordo della 499P #83 gialla preparata da AF Corse, per appena 0"017 davanti alla 963 #38 di Jota dotata della nuova livrea.

Al quarto e quinto posto con oltre 0"5 di margine dalla vetta ecco le Ferrari #50 e #51 ufficiali, seguite dalla Cadillac e dalla Porsche #6 del Team Penske, che si è messa alle spalle le BMW #20 e #15 gestite dal Team WRT.

A completare la Top10 ci pensa la Toyota #7 con 1" netto di ritardo, mentre la GR010 Hybrid #8 si ferma 15a a 1"4 dietro alle due Alpine e davanti alla coppia di Peugeot.

La Lamborghini è al 12° posto, le Porsche di Jota #12 e Proton #99 sono rispettivamente 11a e 18a, quest'ultima a 2"1 come fanalino di coda.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Foto di: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 è subito Alessio Rovera a svettare in 2'09"857 con la Ferrari #55 di AF Corse, mettendosi alle spalle le Ford Mustang #88 e #77 della Proton Competition.

Tra i Top5 ci sono anche le Corvette #81 e #82 di TF Sport con ritardi oltre il mezzo secondo, così come la Aston Martin #27 di Heart of Racing che è sesta, davanti alla McLaren #95 di United Autosports.

Ottavo tempo a 0"9 per la Aston Martin #777 di D'Station Racing, tirandosi dietro la BMW #46 del Team WRT su cui Valentino Rossi ha completato 14 passaggi, fermandosi ad 1" dal miglior crono ottenuto dal suo collega Maxime Martin.

Le Lexus di Akkodis-ASP sono al 12° e 14° posto, le Lamborghini al 15° e 17°, anche se la #60 di Iron Lynx si è fermata in pista con Claudio Schiavoni al volante, provocando il sopracitato FCY. Le Porsche non vanno oltre il 16° e 18° crono con ritardi attorno ai 2".

Alle ore 17;10 locali (00;10 di sabato in Italia) avranno luogo le Prove Libere 2, sempre della durata di 90'.