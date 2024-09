WEC | Austin, Libere 2: Ferrari in forma, doppietta 499P su BMW

Brillano le Ferrari nelle Prove Libere 2 della Lone Star Le Mans, sesta tappa stagionale del FIA World Endurance Championship.

Ad Austin cielo sempre con qualche nuvola e sole che ha portato la temperatura a 34°C quando è stato dato semaforo verde in fondo alla corsia box.

I 90' a disposizione dei protagonisti hanno visto una interruzione di 9' per una uscita di pista alla curva 15 da parte di Sheldon Van Der Linde a circa metà sessione a causa della perdita di una ruota posteriore, quando il portacolori di BMW-WRT era salito in macchina occupando la terza posizione con la sua M Hybrid V8 #20.

Team e piloti hanno portato avanti i rispettivi lavori su messa a punto e controllo dei consumi (specialmente per quanto riguarda le gomme, con Michelin che ha messo a disposizione dei prototipi le mescole medie e dure per questo evento), inanellando un buon numero di giri totali.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Foto di: JEP / Motorsport Images

Il miglior tempo in Classe HYPERCAR, come dicevamo in apertura, è appannaggio delle 499P grazie all'1'52"268 firmato quasi subito da Antonio Giovinazzi prima di cedere la Rossa #51 ai colleghi Calado/Pier Guidi, seguito a 0"052 dalla #50 di Fuoco/Molina/Nielsen che vede il calabrese come più veloce del trio.

La BMW di Van Der Linde chiude comunque terza grazie al precedente crono di Robin Frijns, pur non girando più dopo i 17 passaggi completati, in Top5 ci sono anche la Cadillac e la Ferrari #83 di AF Corse, confermandosi la migliore delle vetture private della categoria.

La Toyota risale al sesto posto con la GR010 Hybrid #8 pagando un ritardo di 0"5, così come la BMW #15 che la segue a ruota, mentre ottava e nona abbiamo le Porsche di Jota, con dietro la Toyota #7.

La Lamborghini si ferma in 11a piazza ed è la prima ad avere 1" di margine dalla vetta, le Porsche ufficiali stavolta scendono al 13° e 17° posto, infilandosi in mezzo tra le Alpine e le Peugeot.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Foto di: Porsche Motorsport

In Classe LMGT3 è Daniel Juncadella a fare la voce grossa con la Corvette #82 di TF Sport: lo spagnolo gira in 2'05"630 tenendosi dietro per un decimo le Ferrari #55 e #54 che Alessio Rovera e Davide Rigon (divisi da 1 millesimo) mettono sul podio virtuale nei minuti finali scalzando la Lexus #87 dell'Akkodis-ASP Team.

Quinta la Lamborghini #60 di Iron Lynx che precede la rediviva Porsche #91 di Manthey EMA, entrambe con mezzo secondo di ritardo sul groppone.

Settima troviamo la Corvette #81, che ha 0"6 di distacco come la Aston Martin #27 di Heart Of Racing, davanti per questione di millesimi alla BMW #46 su cui il migliore è Valentino Rossi.

In Top10 c'è pure la McLaren #59 di United Autosports, tenendosi alle spalle la Lamborghini #85 delle Iron Dames, mentre stavolta le Ford Mustang di Proton Competition si fermano al 13° e 17° posto, con la Porsche #92 di Manthey PureRxcing leader di campionato 14a. a 1"5 dal leader.

La giornata di sabato prevede le Prove Libere 3 (della durata di 60') alle ore 18;00 italiane, seguite dalle Qualifiche a partire dalle ore 22;00, con assalto alle Hyperpole riservato prima alle LMGT3 e poi alle HYPERCAR.