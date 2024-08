WEC | BoP Austin: Toyota appesantita, calano Peugeot e Lamborghini

Quando mancano pochi giorni alla Lone Star Le Mans, sono uscite le tabelle relative al Balance of Performance per il sesto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Sul Circuit Of The Americas si corre questo fine settimana e praticamente tutte le vetture della Classe HYPERCAR si presenteranno con una riduzione di peso rispetto a quanto visto in Brasile per la 6h di San Paolo, disputata a metà luglio.

Le uniche che hanno invece zavorra da caricare a bordo sono Toyota e Porsche: alle GR010 Hybrid sono stati assegnati 5kg raggiungendo i 1065kg totali, con una riduzione di potenza massima sotto i 250km/h di 9kW (497kW generali) ed una energia per stint pari a 906MJ (-6MJ), mentre per quanto concerne le 963 arrivano 2kg in più per una somma che si ferma a 1053kg, 509kW di potenza (-3kW) ed energia a 907MJ (-1MJ), mantenendo gli stessi parametri di power gain sopra i 250km/h.

Questi ultimi hanno diverse modifiche tra i vari modelli, mentre le Hypercar potranno attivare come sempre la trazione integrale dai 190km/h in su, sia sull'asciutto che sul bagnato.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye

L'altro prototipo tra i più pesanti della categoria è la Ferrari che girerà a 1055kg, pur avendone persi 5 rispetto ad Interlagos; la 499P scende a 500kW di potenza (-3kW) e a 901MJ di energia (-4MJ).

Come pesi, è la Alpine a seguire con i suoi 1041kg totali (-3kg), potendo contare su 515kW di potenza (-1kW) e 907MJ di energia (-3MJ), poi ci sono a 1037kg BMW e Cadillac; alle M Hybrid V8 sono stati levati 7kg e aggiunto 1kW di potenza (513kW totali), con 906MJ di energia per stint (-2MJ), mentre alla V-Series.R vengono tolti 2kg e 1kW di potenza (518kW), restando sui 907MJ di energia.

Lo stesso identico peso delle due LMDh sopracitate lo avrà anche la Peugeot, che è la vettura beneficiaria dello sconto maggiore di zavorra con un -14kg; le 9X8 sfrutteranno 509kW (-3kW) di potenza e 902MJ di energia (-7MJ).

Infine, l'altra auto che cala maggiormente è la Lamborghini, che perdendo 9kg si ritrova sul peso minimo di 1030kg e senza alcuna zavorra da aggiungere, con la potenza massima del gruppo pari a 520kW (+1kW) e 908MJ di energia (-1MJ).

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #59 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: James Cottingham, Nicolas Costa, Gregoire Saucy

LMGT3

A seguire, abbiamo anche i valori per la Classe LMGT3, dove l'unica macchina a non ricevere modifiche al peso è la Lexus, restando sui 1355kg, ma vedendosi modificare l'incidenza massima dell'ala posteriore e aggiungere 14MJ di energia per stint arrivando a 713MJ.

Di fatto, tutte vedono scendere l'indicatore della bilancia tranne le Porsche, che caricheranno a bordo 15kg per un totale di 1345kg, beneficiando però di 10MJ di energia in più per stint (688MJ).

Lo sconto maggiore lo ricevono BMW e Corvette, con un bel -14kg; le M4 saranno sui 1339kg totali e 690MJ di energia (+1MJ), le Z06 a 1344kg e 692MJ (+7MJ).

-13kg potrà vantarli la Lamborghini, anche se rimane la più pesante di tutte con i suoi 1356kg totali e 687MJ di energia (+1MJ), mentre la Ferrari scende fino a 1341 (-8kg) e sale a 679MJ di energia (+7MJ).

Perde invece 6kg la Ford, diventando la LMGT3 più leggera di tutte con 1334kg e 696MJ di energia (+5MJ), 3kg vengono levati da Aston Martin e McLaren, entrambe a 1345kg totali; le Vantage avranno 685MJ di energia (+1MJ) e le 720S Evo 690MJ (+9MJ).

Per concludere, entrano sempre in gioco i pesi aggiunti del Success Ballast, che tiene conto dei risultati da podio ottenuti nelle precedenti due uscite, più la posizione in classifica di campionato.

Questo imporrà 30kg in più alla Porsche #92 di Manthey PureRxcing (15kg+15kg) e 25kg alla #91 di Manthey EMA (15kg+10kg), 15kg alla BMW #31 del Team WRT (10kg+5kg), 10kg alla Aston Martin #27 di Heart of Racing e 5kg a Mustang-Proton Competition #88 e McLaren-United Autosports #95.

FIA WEC - Lone Star Le Mans: BoP HYPERCAR

FIA WEC - Lone Star Le Mans: BoP LMGT3