WEC | Ecco programma e orari TV per la Lone Star Le Mans

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship ricomincia dopo la pausa estiva con la Lone Star Le Mans, ossia la gara di 6h prevista sul tracciato di Austin.

Per il ritorno in Texas sul fantastico Circuit Of The Americas ci si attendono scintille in entrambe le Classi, HYPERCAR e LMGT3, visto che entriamo nella fase cruciale del campionato dove i titoli in palio sono sempre più vicini all'assegnazione.

Nella categoria riservata ai prototipi, la Porsche continua a comandare, ma la rediviva Toyota si è rimessa a far paura nella precedente 6h di San Paolo andata in scena in Brasile a metà luglio.

La Ferrari, ovviamente, non starà a guardare e dopo l'opaca prestazione offerta ad Interlagos punta ad un pronto riscatto negli Stati Uniti, contando anche sulle novità presentate per la 499P.

Purtroppo non ci sarà la Isotta Fraschini, ritiratasi dopo i dissidi con il team Duqueine, mentre ci sono grandi speranze per la Cadillac, che è alla gara di casa, e anche per la Lamborghini, priva di zavorre per la prima volta in stagione.

La Porsche di PureRxcing è sempre leader tra le LMGT3, mentre Valentino Rossi incontrerà un'altra pista nuova sul suo percorso da pilota portacolori di BMW M Motorsport e WRT.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #59 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: James Cottingham, Nicolas Costa, Gregoire Saucy Foto di: JEP / Motorsport Images

IL PROGRAMMA

Ad Austin si comincia a lavorare nella giornata di venerdì 30 agosto con le prime due sessioni di Prove Libere della durata di 90' ciascuna.

Il giorno seguente è la volta di Libere 3 e Qualifiche, suddivise come sempre in due fasi, coi migliori della Q1 che si daranno poi battaglia per la Hyperpole. La gara è invece fissata per domenica 1 settembre, ma vediamo il programma completo tenendo conto delle 7 ore di fuso orario che ci separano dall'America

VENERDI' 30 AGOSTO

Prove Libere 1: 19;40-21;10

SABATO 31 AGOSTO

Prove Libere 2: 00;10-1;40

Prove Libere 3: 18;00-19;00

Qualifiche LMGT3: 22;00

Hyperpole LMGT3: 22;20

Qualifiche HYPERCAR: 22;40

Hyperpole HYPERCAR: 23;00

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Gara: 20;00 (6 Ore)

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2024: come posso vedere la Lone Star Le Mans

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+ e sul sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il Live Timing, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel. Torna anche la diretta di Sky Sport.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 sul canale ufficiale YouTube del WEC. A seguire ci saranno le Qualifiche coperte dalle app di Eurosport e Discovery+.

La Gara scatterà domenica con diretta integrale sulle app Discovery+/Eurosport e su FIAWEC.tv. Su Eurosport 1 le trasmissioni cominciano alle 19;30 con cronaca di Nicola Villani e Marco Petrini.

Per la gara ci sarà anche la diretta su Sky Sport e Now TV, con Matteo Pittaccio, Marco Nesi ed Edoardo Vercellesi al commento. Ecco in riassunto dove e come possiamo seguire le attività in pista secondo gli orari italiani.

VENERDI' 30 AGOSTO

Prove Libere 1: 19;40-21;10 (solo Livetiming)

SABATO 31 AGOSTO

Prove Libere 2: 00;10-1;40 (solo Livetiming)

Prove Libere 3: 18;00-19;00 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche a partire dalle 22;00 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Gara: 20;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 1, app Eurosport, app Discovery+, Sky Sport. Now TV e fiawec.tv)

NdR: gli orari e i palinstesti potrebbero subire modifiche nel corso della settimana, cercheremo di tenervi informati su eventuali cambiamenti