WEC | Heriau mette una Ferrari in seconda fila LMGT3 ad Austin

Come previsto dal regolamento, i due piloti con licenza Bronze sono stati protagonisti nella sessione di qualifica, disputata nel pomeriggio di sabato 31 agosto su pista asciutta e con temperature molto calde: 33°C l’aria e 53°C l’asfalto.

Un quarto e un ottavo posto hanno permesso alle vetture numero 55 e 54 di accedere alla Hyperpole, dove le migliori dieci vetture si giocano la pole position.



Nel turno decisivo François Heriau, che divide l’abitacolo della 296 LMGT3 numero 55 con il pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera e Simon Mann, ha fermato il cronometro sul tempo di 2’06”001 che gli è valso la terza posizione, a 414 millesimi dall’Aston Martin numero 27 che scatterà dalla prima casella.

#55 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Francois Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto di: JEP / Motorsport Images

"La qualifica è andata piuttosto bene, siamo arrivati preparati grazie al lavoro fatto nelle prove libere. La pista era molto calda e siamo riusciti a evitare il traffico", spiega il francese.

"Nella prima sessione i giri lanciati sono stati buoni, quindi abbiamo deciso di rientrare presto ai box perché eravamo sicuri di qualificarci nei primi dieci".

"In Hyperpole il primo tentativo è andato molto bene, mi sono sentito davvero a mio agio soprattutto nel secondo settore, ma ho perso un paio di decimi per via del traffico".

"Partire in terza posizione, in ogni caso, è ottimo perché ci troviamo sul lato interno della pista rispetto alla prima curva in una posizione quindi privilegiata".

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: JEP / Motorsport Images

Sesto tempo invece per Thomas Flohr sulla 54, condivisa con l’altro ufficiale della Casa di Maranello Davide Rigon e con Francesco Castellacci, che ha fatto segnare il proprio miglior riferimento in 2’06”312 a 725 millesimi dalla pole position, in una sessione molto equilibrata che ha visto le prime otto vetture divise da poco più di un secondo.

"È stata una qualifica caratterizzata da un caldo notevole e fortunatamente siamo riusciti a entrare in Hyperpole. La vettura è veramente veloce nelle parti più tortuose della pista e sono molto contento di sentirla così incollata all’asfalto", dice lo svizzero.

"Nella penultima curva purtroppo ho perso due decimi: avrei potuto fare meglio, ma partire nei primi sei è un buon risultato in vista di una gara lunga come quella di domenica".