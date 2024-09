WEC | Toyota gioca di sopravvivenza: "Siamo indietro sul passo"

La Toyota punta a limitare i danni nel round di Austin del FIA WEC di questo fine settimana per mantenere vive le sue speranze di titolo.

Il costruttore giapponese non si aspetta di ripetere la vittoria ottenuta l'ultima volta ad Interlagos in luglio e si prepara a un fine settimana impegnativo sul Circuit of The Americas, secondo quanto affermato dal direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europe, David Floury.

Floury ha indicato le caratteristiche del circuito e il cambiamento nel Balance of Performance rispetto al Brasile come minacce per la competitività delle due GR010 Hybrid.

"Non è il circuito migliore per noi e con quello di cui non posso parlare [il BoP, ndR] sarà un weekend impegnativo", ha detto.

Per regolamento, Floury non ha potuto parlare specificamente del BoP: il regolamento sportivo vieta a costruttori, team e piloti di discuterne pubblicamente e Toyota è stato il primo a essere penalizzato in base al regolamento introdotto lo scorso anno, colpita da una multa sospesa di 10.000 euro dopo le dichiarazioni rilasciate a Motorsport.com-Olanda dal direttore TGR, Rob Leupen.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Alla domanda se Austin sarà un caso di limitazione dei danni a seguito della revisione del BoP che ha ridotto la potenza e aumentato il peso delle GR010, Floury ha risposto: "Sicuramente, dobbiamo rimanere in lotta per il titolo".

L'equipaggio Toyota meglio piazzato, il trio #7 composto da Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, è terzo nella classifica del campionato Hypercar, a 22 punti dai piloti della Porsche Penske Motorsport Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Andre Lotterer.

Uno dei punti di forza della Toyota a Interlagos è stata la capacità di prendersi cura dei suoi pneumatici Michelin.

Floury ha sottolineato che questo tradizionale punto di forza della GR010 sarà probabilmente meno importante ad Austin rispetto a Interlagos: "Il degrado degli pneumatici non era così elevato in Brasile".

Sebastien Buemi, che ha conquistato la vittoria a Interlagos con Brendon Hartley e Ryo Hirakawa dopo che la vettura gemella più veloce aveva perso tempo a causa di un problema tecnico, ha fatto eco ai commenti di Floury, spiegato che la Toyota non è stata tra i protagonisti di un test collettivo ad Austin alla fine di luglio, al quale hanno partecipato tutti i costruttori Hypercar, tranne Alpine.

"Sul passo di un giro non siamo andati male, ma non abbiamo fatto una bella figura con le gomme sulla lunga durata - ha detto lo svizzero - Siamo stati troppo lenti per lottare per la vittoria e ho la sensazione che saremo un po' indietro rispetto ai primi, che credo saranno Ferrari e Porsche".

Floury ha rivelato che la Toyota #7 ha dovuto essere ricostruita con una nuova monoscocca dopo un incidente avvenuto durante i tre giorni di test di luglio.

La scocca è stata danneggiata quando la vettura è finita in testacoda su uno dei famigerati cordoli di Austin nella veloce e ampia sequenza curva 4-5-6.

La Toyota ha optato per il trasporto aereo della vettura alla sede centrale di Colonia, in Germania, per la ricostruzione, ma Floury non ha voluto rivelare quale pilota abbia avuto l'incidente, se non che "si trattava di un pilota della #8".