WEC | Giovinazzi: "Ferrari forte subito, ora finiamo il lavoro"

La Ferrari torna a cogliere la Hyperpole ad Austin, siglando la seconda partenza al palo nella stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, che poteva essere la terza in realtà, se contiamo quella sfumata per squalifica a Spa-Francorchamps.

Alla Lone Star Le Mans che si svolgerà domenica sul Circuit of the Americas, vedremo davanti a tutti la 499P #51 che uno strepitoso Antonio Giovinazzi ha portato davanti in 1'50"390, con la prima fila tutta di Maranello grazie all'ottima prestazione di Robert Kubica con la #83 di AF Corse.

Per Giovinazzi e i suoi compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e James Calado si tratta della primissima Hyperpole in carriera, mentre è la quarta complessiva per il Cavallino Rampante.

Il giro di Giovinazzi è stato da applausi, con il pugliese che già nella prima sessione delle Qualifiche aveva mostrato i muscoli concludendo davanti, confermandosi anche nella decisiva manche.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

"Siamo davvero contentissimi, fin dall'inizio del weekend abbiamo avuto una vettura molto forte come prestazioni, anche sul passo gara, dunque era importante cominciare bene mettendo assieme il tutto in Qualifica, poi dovremo partire bene in gara e finire il lavoro", ha detto il ragazzo di Martina Franca.

"Finalmente siamo arrivati a conquistare la prima Pole per la #51 visto che dopo quella sfumata a Spa, nel 2023, era rimasto un po’ di rammarico. Avere la #83 in prima fila con me sarà un vantaggio e la #50 è comunque subito dietro".

"Abbiamo dimostrato di avere una macchina veloce, ora dobbiamo essere intelligenti sulla strategia, guardando anche come sarà il meteo in gara. Qui fa molto caldo e bisogna anche gestire bene le situazioni, l'ultimo settore è molto più lento rispetto ai curvoni veloci che abbiamo prima. Oggi la pista era molto migliorata rispetto alle Libere 1, dove l'asfalto nuovo ci dava pochissima aderenza".

"Non bisognava esagerare e in Qualifica è lì che siamo riusciti a fare la differenza. In generale è molto più bello guidare rispetto a quando eravamo venuti a svolgere i test a luglio, con tante sconnessioni. Grazie a tutto al team e ai miei compagni di squadra. Ci aspetta una corsa lunga 6h che non sarà affatto semplice, ma siamo fiduciosi e vogliamo confermarci in lotta per un grande risultato".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

Calado aggiunge: "Antonio ha fatto un giro mostruoso, lo abbiamo notato guardandolo in diretta con i video onboard e le telemetrie sotto. E' stato bravissimo e sono convinto che anche il passo gara sia molto forte, dunque incrociamo le dita e vediamo di chiudere bene anche domani".

Sorride anche Pier Guidi: "Sono contentissimo, 'Giovi' ha messo insieme un giro fantastico e siamo rimasti molto colpiti a vederlo da fuori. E' bello essere qui davanti, in gara dobbiamo cercare di fare la miglior partenza possibile per poi ottenere un buon risultato".

Resta un po' di rammarico invece dall'altra parte del box, dove Antonio Fuoco - secondo in Q1 - non è riuscito ad andare oltre il quinto tempo con la #50 che condivide con Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

"L’Hyperpole è stata più difficile rispetto alla qualifica, che era comunque andata bene. Abbiamo effettuato un piccolo cambiamento pensando che ci potesse aiutare, ma in realtà non è stato così", ammette il calabrese.

"Non è stato uno dei migliori giri della mia carriera, ma ogni tanto capitano giornate del genere. Finora il feeling con la 499P è stato comunque molto buono e sono fiducioso".

"Ora ci concentriamo sulla gara, che sarà molto lunga, cercando di dare del nostro meglio. Sappiamo anche che le condizioni potranno variare molto nell’arco della gara quindi dovremo essere bravi a non sbagliare nulla e a fare del nostro meglio".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

Dita incrociate anche all'interno del box Ferrari-AF Corse, dove c'è comunque la consapevolezza che i rivali non staranno a guardare in un fine settimana che fino ad ora ha visto le vetture della Classe HYPERCAR molto ravvicinate come tempi.

"Sembra che i distacchi siano più ridotti rispetto a San Paolo, forse ci ritroviamo in uno dei gruppi più compatti finora e ci sono diverse vetture che hanno il potenziale per vincere. Vedremo se sarà così", ha evidenziato il Responsabile di Prestazione e Regolamenti, Mauro Barbieri, parlando nell'incontro coi giornalisti avvenuto sabato mattina.

"Il nuovo asfalto nero e le temperature alte faranno sì che domenica la strategia sugli pneumatici avrà un ruolo importante. Nelle Libere la maggior parte ha provato entrambe le mescole, sia medie che dure sono una buona opzione anche se con il sole la pista potrà raggiungere i 50°C".

"Comunque, questo tracciato è più adatto alla nostra vettura rispetto a San Paolo e le sensazioni sono migliori in confronto ad altri. Inoltre, non è un segreto che abbiamo partecipato a una sessione di test qui alla fine di luglio; quando si ha la possibilità di adattare la macchina alla pista, l'inizio del weekend è inevitabilmente più facile".

"A San Paolo alcuni probabilmente sono stati in grado di sfruttare l'esperienza passata e hanno potuto utilizzare i dati accumulati. Ed è vero che quasi tutti i Costruttori sono venuti qui a luglio".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

Da allora il COTA è stato riasfaltato in alcune zone, il che ha comportato alcuni cambiamenti negli assetti e per lo stile di guida, ma i piloti ne sono stati molto contenti.

"Le modifiche riguardano soprattutto il rettilineo, quindi non hanno comportato un cambiamento radicale dell'assetto. Ma in generale è un bene per tutta la griglia, perché sono state ridotte molte asperità nelle zone di frenata. Questo aiuta tutti, soprattutto se si vuole avere una vettura più rigida, necessaria per affrontare le curve ad alta velocità", sottolinea Barbieri.

"Ma già nelle Libere abbiamo potuto constatare che la pista era cambiata durante la giornata, e prevedevamo che sarebbe stato così anche oggi. Non cambierà nulla, solo renderà le cose più facili per tutti".

Le Ferrari si erano ben comportate fin dalle prime uscite nelle Libere, dove però ognuno fa il proprio lavoro ed è difficile prevedere qualcosa senza conoscere carichi di benzina e stato delle gomme altrui.

"Certo, aver concluso le prime due sessioni di Libere con tutte e tre le vetture in Top5 è incoraggiante, ma non si vince un Mondiale lì, quindi aspettiamo".

"Le auto non hanno tutte gli stessi punti di forza e se si inizia la gara dietro la vettura sbagliata, si può perdere subito tempo prezioso. È stato così anche per noi a San Paolo. Si può perdere parecchio nel primo stint".

Infine Barbieri si è detto soddisfatto del comportamento della 499P con gli aggiornamenti introdotti a San Paolo, studiati soprattutto per migliorare il raffreddamento dell'impianto frenante.

"Questa non è una pista troppo impegnativa per i freni, ad ogni modo il 'Joker' è stato speso principalmente per non avere problemi di temperature dell'impianto frenante e credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati".

"Gli aggiornamenti stanno funzionando come avevamo previsto, credo che in Bahrain vedremo meglio i vantaggi in questi termini".