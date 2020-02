WEC, Austin, Libere 1: Rebellion al vertice con Menezes

Gustavo Menezes è stato il più rapido nel primo turno di prove libere sul tracciato di Austin al volante dell’unica Rebellion R-13 presente in pista grazie al crono di 1’49’’957. Con questo riferimento è riuscito a precedere di due decimi la Toyota di Sebatien Buemi.

Lo svizzero ha ottenuto il riferimento di 1’50’’132 al volante della TS050 Hybrid #8, una delle due vetture giapponesi penalizzate dal success handicap.

La #7, penalizzata di 2,77’, ha chiuso col nono crono diventando anche la più lenta delle LMP1 presenti, considerando l’assenza delle due Ginetta G60-LT-P1.

Mike Conway ha firmato il tempo di 1’52’’460 piazzandosi alle spalle di ben sei LMP2 alla fine delle due ore di prove in Texas.

Terzo tempo assoluto, e migliore di classe in LMP2, per la United Autosport condotta da Filipe Albuquerque ottenuto ad inizio sessione, mentre Will Stevens è stato più lento di circa due decimi al volante della vettura del Jackie Chan DC Racing. Terzo Andre Negrao in 1’50’’954.

In GTE Pro miglior riferimento per la Aston Martin condotta da Maxime Martin grazie al crono di 2’01’’838 precedendo la Ferrari 488 GTE #51 di James Calado autore del tempo di 2’02’’117.

Calado e Pier Guidi sono stati i più veloci per buona parte del turno ed hanno preceduto la vetture gemella condotta da Miguel Molina. Quarto crono per la Porsche 911 RSR-19 affidata a Gianmaria Bruni ed autore del crono di 2’02’’440.

La nuova Corvette C8-R è stata la più lenta delle 30 vetture presenti e si è classificata addirittura alle spalle delle 11 auto di classe GTE Am nonostante un miglioramento nel finale ottenuto da Mike Rockenfeller. Il tempo ottenuto è stato di 2’04’’282 con un ritardo di 2,5’’ dalla vetta in GTE Pro.

Matt Campbell è riuscito ad emergere nei minuti finali della sessione ottenendo il miglior crono in classe GTE Am al volante della Porsche del Dempsey-Proton e precedere il compagno di team Thomas Preining.