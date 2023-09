WEC | Menezes lascerà la Peugeot dopo il Bahrain

Gustavo Menezes lascerà la Peugeot Sport al termine della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Come spesso avviene al giorno d'oggi, sono stati i social media il mezzo migliore scelto per comunicare questa novità, resa nota dal pilota americano via Instagram con una breve nota pubblicata nella giornata di venerdì.

Menezes, che fa parte del programma Hypercar fin dagli albori e condivide il volante della 9X8 #94 con Loïc Duval e Nico Müller, affronterà quindi l'ultimo impegno con la squadra francese a novembre, in occasione della 8h del Bahrain.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Gustavo Menezes, Stoffel Vandoome Photo by: Andy Chan

"Dopo tre anni vissuti a pieno in questa avventura, con alti e bassi, il Bahrain sarà la mia ultima gara ufficiale con Peugeot Sport nel FIA WEC", dice Menezes.

"E' stato un assoluto piacere creare questo progetto e tanti bei ricordi che mi porterò dietro per tutta la vita. Ma quando si chiude una porta, se ne aprono altre".

"Al momento è troppo presto condividere i miei piani per il 2024 con voi, ma a breve arriveranno novità. Intanto, auguro le migliori fortune al team".

La Peugeot ha fatto esordire sulla #94 al Fuji Stoffel Vandoorne in sostituzione dell'infortunato Müller, dunque il belga è il candidato numero uno come pilota per il prossimo anno, senza dimenticare che recentemente ha ingaggiato come Junior il danese Malthe Jacobsen, già coinvolto nei test con la Hypercar transalpina.