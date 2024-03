WEC | Dal 2025 i Costruttori Hypercar dovranno iscrivere due auto

La nuova regola è in fase di valutazione nell'ambito del progetto di espansione della griglia del WEC a un minimo di 40 vetture dalle attuali 37 per il 2025, come ha appreso Motorsport.com.

La norma eliminerebbe la possibilità per un team ufficiale di gestire una sola vettura, come ha fatto Cadillac Racing dalla scorsa stagione, Iron Lynx Lamborghini quest'anno e come ha annunciato la Heart of Racing con Aston Martin per la prossima stagione.

Invece la regola che impedisce ai costruttori delle Hypercar di correre con più di due macchine nella serie rimarrebbe in vigore.

Solo alla 24 Ore di Le Mans, la gara WEC di spicco, sono ammesse più di due auto, anche se le iscrizioni aggiuntive non faranno guadagnare punti ai Costruttori o ai piloti.

La mossa porterebbe almeno in parte le Hypercar in linea con la nuova categoria LMGT3 per il 2024, che prevede che ogni Costruttore sia rappresentato da un unico team con due auto.

Il promotore e co-organizzatore del WEC, l'Automobile Club de l'Ouest, ha rifiutato di commentare la prospettiva della regola delle due auto, che sembra quasi certa per il 2025.

La notizia del piano segue l'ammissione da parte di Chip Ganassi Racing che all'inizio di questo mese ha rivelato che alla fine del 2024 terminerà la gestione di programmi ufficiali con la Cadillac V-Series.R LMDh sia nel WEC che nell'IMSA SportsCar Championship.

È noto che le trattative del marchio General Motors con i potenziali sostituti del WEC sono incentrate su un'operazione a due vetture.

Iron Lynx non ha fatto mistero della sua intenzione di passare a due auto nella seconda stagione della Lamborghini SC63 LMDh.

Aston Martin ha annunciato l'intenzione di far correre una sola Valkyrie LMH in ciascuna delle serie WEC e IMSA, ma Heart of Racing ha lasciato aperta la porta a una presenza maggiore in una o entrambe le serie al momento del lancio del programma, lo scorso ottobre.

Anche Isotta Fraschini ha parlato apertamente della prospettiva di correre con due vetture, una seconda Tipo 6 LMH Competizone gestita dalla squadra francese Duqueine o una vettura aggiuntiva di un altro team.

Isotta aspirava a essere rappresentata da due LMH quest'anno, una gestita dal team britannico Vector Sport e una da Duqueine, ma l'organizzazione del WEC le ha consentito di iscrivere una sola vettura a causa dei vincoli sulle dimensioni della griglia e ha optato per Duqueine per motivi finanziari.

La nuova decisione potrebbe avere implicazioni per i privati della Classe Hypercar, che gareggiano nella cosiddetta Coppa del Mondo Endurance FIA per team indipendenti anziché ottenere punti nel Mondiale Costruttori.

Le squadre che partecipano alla Coppa del Mondo, a quanto risulta, non sarebbero soggette alla regola delle due auto, ma ciò potrebbe ridurre lo spazio per le iscrizioni dei privati.

Partendo dal presupposto che la griglia non si espanda a più di 40 vetture e che il WEC rimanga a 18 vetture nella LMGT3, le auto aggiuntive di Cadillac, Lamborghini e Isotta e una squadra Aston con due mezzi lascerebbero solo due posti in griglia per i team clienti in quello che sarebbe un campo di 22 vetture Hypercar.

Quest'anno sono quattro le vetture private iscritte in Hypercar: due Porsche 963 Jota e una LMDh del costruttore tedesco da parte di Proton Competition, oltre alla Ferrari 499P di AF Corse.