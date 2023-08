WEC | Peugeot: test a Portimão con la 9X8, Jakobsen al volante

La Peugeot Sport ha sfruttato la sosta estiva per continuare a lavorare sulla sua 9X8 LMH con la quale dovrà affrontare le ultime due gare nel FIA World Endurance Championship.

Reduce dal primo podio ottenuto nella serie alla 6h di Monza, la squadra del Leone si è recata 10 giorni fa a Portimão per l'ultima sessione di test prima di spedire i materiali in Giappone, dove dall'8 al 10 settembre avrà luogo la 6h del Fuji.

Sul circuito dell'Algarve ha girato la vettura #93, mantenendo la artistica livrea che l'accompagna da Le Mans, con al volante i piloti ufficiali Paul Di Resta e Gustavo Menezes, ai quali si è aggiunto il giovane Malthe Jakobsen, di recente inserito nel programma Junior del team francese.

Per il danese, protagonista in LMP2 con il team Cool Racing nella ELMS, si è trattato di una occasione importante per prendere confidenza con la Hypercar vera e propria, in un percorso di crescita mirato proprio a farlo salire sul mezzo nel WEC prossimamente.

In Peugeot la prova è stata utile in vista delle rimanenti gare di Fuji e Bahrain, dove la 9X8 è chiamata a confermare quei piccoli passi avanti mostrati a Monza e già sottolineati dall'ingegner Cyrille Jourdan.

Malthe Jakobsen, Peugeot 9X8 LMH Photo by: Peugeot Sport

"Per la prima volta dall'inizio del programma, a Monza abbiamo mostrato grandi prestazioni, il che è la cosa più importante - ha detto Jourdan - È la prima volta che finiamo primi alla fine delle prove libere e che siamo in testa. Poi, in gara, abbiamo lottato al vertice, è la prima volta che la macchina è stata così veloce e in grado di superare Ferrari e Toyota".

"Eravamo dietro di loro e siamo riusciti a superarli per prendere il comando della gara, il che è stata una grande soddisfazione. Questo dimostra i progressi fatti e la fiducia che i piloti hanno nella macchina e nella loro capacità di superare altri concorrenti e di essere allo stesso livello di prestazioni".

"La storia più bella del weekend è che per la prima volta siamo molto vicini ai primi in termini di prestazioni. Abbiamo chiuso al terzo posto con un ritmo vicino a quello dei primi e ci mancava solo qualcosina in più".

"Ci stiamo avvicinando alla testa della classifica e nelle gare accusiamo meno problemi, con anche una migliore comunicazione tra gli ingegneri e i meccanici. Gara dopo gara, la nostra auto sta migliorando e anche la qualità delle operazioni, il che è davvero positivo".

Peugeot 9X8 LMH Photo by: Peugeot Sport