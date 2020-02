WEC, Austin, Libere 2: Rebellion ancora al top ma con giallo

Così come avvenuto in occasione delle FP1, anche nella seconda sessione di libere Gustavo Menezes è stato il più rapido al volante della Rebellion R-13 con il crono di 1'48’’804 segnato ad inizio sessione.

Il margine sulla Toyota #8 condotta da Brendon Hartley è stato di 654 millesimi, ma a metà turno la vettura #1, con questa volta alla guida Bruno Senna, ha iniziato a fumare dal retro con il brasiliano costretto a parcheggiare in curva 5.

L’auto è stata portato al box e gli uomini della Rebellion hanno subito iniziato le operazioni di sostituzione del propulsore per riuscire a disputare il turno di qualifiche.

La Toyota #7, che soffre di un success handicap maggiore rispetto alla #8, ha chiuso con il settimo crono alle spalle delle 4 LMP2. Mike Conway ha pagato un gap di 2’’381 dalla vetta.

In LMP2 è stato Nyck de Vries ad imporsi con un tempo di 1’’059 più lento rispetto al riferimento firmato Menezes ed ha chiuso con un margine di ben 9 decimi sulla Oreca dello United Autosports condotta da Filipe Albuquerque.

Gabriel Aubry ha ottenuto il terzo riferimento di classe, mentre Thomas Laurent, con la Oreca del Signatech Alpine, ha chiuso con il quarto tempo in LMP2 precedendo proprio la Toyota.

In GTE Pro è stata la Porsche 911 RSR-19 ad imporsi con Michael Christensen al volante grazie al crono di 2’01’’176. Marco Sorensen si è dovuto accontentare del secondo tempo per appena 53 millesimi mentre Bruni ha chiuso con il terzo riferimento con 3 decimi di ritardo.

Sesto tempo per l’unica Corvette C8.R con alla guida Jan Magnussen, mentre in GTE Am la Porsche #77 del Dempsey-Proton, condotta da Matt Campbell, si è imposta in cima alla classifica di classe con il crono di 2’02’’192 precedendo le due Ferrari.